На российское ПО перешел крупнейший в Индии производитель военных самолетов и вертолетов

Крупнейший авиастроитель Индии Hindustan Aeronautics запустил «облако видеоконференцсвязи» на базе TrueConf Enterprise. Продукт стал первым ВКС-решением для этого военного предприятия.

Внедрение TrueConf в HAL

Как стало известно CNews, индийский авиастроитель, компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL), перешел на российскую облачную видеоконференцсвязь (ВКС) TrueConf («Труконф»). Об этом редакции рассказали представители софтверного разработчика.

HAL является одним из ведущих предприятий авиационного строения в Азии и крупнейшим производителем летательных аппаратов Индии. Компания преимущественно выпускает самолеты, вертолеты и коплектующие для них, действуя под управлением Министерства обороны этой страны. Штат HAL насчитывает свыше 30 тыс. сотрудников, которые работают в 11 научно-исследовательских центрах и в 21 производственном подразделении — как на территории Индии, так и в других странах, в том числе в России.

В ходе проекта с TrueConf компания провела цифровизацию корпоративной связи и совместной работы. «Облако» ВКС на базе платформы TrueConf объединило структуры и научные центры компании в Дели, Мумбаи, Ченнаи, Вишакхапатнаме, Лондоне и Москве. Представители TrueConf сообщают, что с помощью ее ВКС-платформы и мессенджера HAL намерено ускорить процессы принятия решений в подразделениях и сократить число локальных встреч, командировок, переговоров и обучения специалистов.

По данным TrueConf, ранее HAL не использовала какую-либо корпоративную ВКС. То есть сейчас речь идет не о миграции, а о первичном внедрении ПО.

Фото: HAL Индийский авиастроитель HAL внедрил ВКС TrueConf

TrueConf Enterprise представляет собой специализированное программное решение для крупных организаций с большим количеством пользователей и распределенных филиалов. Продукт описывается разработчиком на его сайте как универсальная система «с уникальной конфигурацией, созданной в соответствии с требованиями заказчика».

Представители TrueConf сообщили CNews, что тестирование решений компании в HAL началось в марте 2023 г. Основной этап проекта завершился в мае. Окончательно все работы будут закончены несколько позже — предстоит подключение к системе еще нескольких филиалов. Финансовую сторону проекта его участники не комментируют.

Подробности проекта

Представители TrueConf отмечают, что на объектах HAL действует особый протокол защиты корпоративных данных и обеспечения стабильности внутренних служб, что обусловлено спецификой оборонной отрасли, к которой относится предприятие. Его соблюдение было одним из важнейших требований при развертывании частного «облака ВКС». Кроме того, требовалось исключить хранение данных на любых серверах вне инфраструктуры HAL, а также минимизировать риски, связанные с технологическими блокировками или ограничениями со стороны поставщиков ПО.

На базе TrueConf Enterprise в HAL было запущено частное «облако видеоконференцсвязи» с корпоративным мессенджером и инструментами совместной работы, которое объединило сотрудников компании из разных городов и стран. К «облаку» подключили рабочие места, переговорные комнаты и личные устройства сотрудников: компьютеры, смартфоны и планшеты.

Помимо ВКС сотрудники HAL используют корпоративный мессенджер, который позволяет поддерживать коммуникации в асинхронном режиме, а также интегрированные в клиентские приложения инструменты совместной работы. К числу наиболее востребованных относятся демонстрация контента, удаленное управление рабочим столом и запись видеоконференций для последующего обучения специалистов, говорят в TrueConf.

Сотрудники HAL находятся в едином адресном пространстве. Это позволяет специалистам из филиалов в разных странах видеть статусы доступности коллег для общения и вызова, планировать или запускать мгновенные видеовстречи, взаимодействовать в рабочих и личных чатах и пр.

Другие зарубежные проекты TrueConf

Сотрудничество с HAL — не первый зарубежный проект TrueConf. В частности, в феврале 2023 г. CNews писал, что крупнейшая сеть медицинских салонов оптики в Израиле Optica Halperin запустила телемедицинский сервис на платформе TrueConf для удаленного осмотра пациентов по всей стране.

В конце апреля 2023 г. CNews сообщал, что ВКС на базе решений TrueConf медицинская станция коммуны Phuoc Thanh во Вьетнаме запустила сервис для телемедицины.

В июне 2022 г. CNews писал о проекте, в котором технологии TrueConf были интегрированы в аппаратные ВКС-киоски для дистанционного обслуживания граждан Израиля, разработанные производителем инновационных решений Balamuth.

Непосредственно в Индии у TrueConf также было несколько проектов. Заказчиками компании стали Индийская корпорация по атомной энергетике (NPCIL), государственная металлургическая компания National Aluminium Company Limited (NALCO), атомная электростанция Nuclear Atomic Power Station (NAPS) и др.