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«Билайн» купил одного из лидеров российского CDN

«Вымпелком» купил CDN-Video – второго по величине игрока на российском рынке CDN (технология кеширования популярного видео контента). Продавцом выступил китайский холдинг Wangsu. Ранее в Госдуме предложили создать национальный CDN для улучшения работы отечественных видео-сервисов.

«Вымпелком» стал владельцем CDN-Video

Телекоммуникационный оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») стал владельцем 95% доли в компании CDN-Video (юридическое лицо - ООО «СДН-Видео»). Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Информация о сделке подтверждается и данными из базы «Контур – Фокус». Пресс-служба «Вымпелкома» от комментариев отказалась.

Кто владел CDN-Video

Компания CDN-Video была основана в 2010 г. ее гендиректором Ярославом Городецким и Сергеем Ивленковым. В 2017 г. 70% долю в компании приобрел Wangsu, китайский провайдер CDN.

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Фото: «Билайн»
«Вымпелком» купил CDN-Video – второго по величине игрока на российском рынке CDN

В 2021 г. Wangsu увеличил свою долю до 88%, доля Городецкого снизилась с 18,75% до 10%, доля Ивленкова - с 11,25% до 2%.

В настоящий момент, помимо «Вымпелкома», в числе совладельцев CDN-Video остается только Городецкий с долей в 5%. В 2022 г. выручка компании составила 501 млн руб., чистая прибыль – 21,3 млн руб. В компании работает 75 технических специалистов.

Что такое CDN

Технология CDN предназначена для кеширования популярного контента на промежуточных серверах, расположенных между пользователем и искомым сервером. Это позволяет значительно ускорить загрузку тяжелого контента, например, YouTube, RuTube и т.д. Так, Google (владелец YouTube) создал собственную CDN-сеть - Google Global Cache.

Российский рынок CDN

Аналитическое агентство «Рустелеком» оценивает российский рынок CDN в 2,5 – млрд руб. в 2022 г. Лидером его является Ngenix (входит в «РТК-ЦОД» - совместное предприятие «Ростелекома» и ВТБ). CDN-Video является вторым игроком на рынке.

На третьем месте раньше была компания G-Core Labs, которая покинула российский рынок, после чего третью позицию занял «Мегафон». На четвертом месте находится компания «EDGE-центр», созданная бывшими сотрудниками G-Core Labs.

На рынке также заметно участие оператора ЦОД Selectel, интернет-холдинга VK, «Мобильных телесистем» (МТС) и «Яндекса». Иностранные игроки – Akamai, CloudFlare, CDN77 – в 2022 г. покинули Россию. Google также сворачивает присутствие в России своего CDN-сервиса.

Независимый эксперт по вопросам телекоммуникаций Ярослав Дубовиков отмечает, что рынок находится в ожидании блокировки YouTube в России (разговоры об этом ходят с начала СВО, но пока из сервисов Google в России заблокирован только Google News). Если это случится, отечественные стриминговые площадки столкнутся с наплывом пользователей, и им потребуются услуги CDN.

Весной 2023 г. депутат госдумы Антон Горелкин предложил создать в России национальный CDN для улучшения качества работы отечественных интернет-площадок. Инициатива была поддержана игроками рынка, включая CDN-Video и «EDGE-центр».

Игорь Королев

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