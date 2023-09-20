Инвестфонд основателей Acronis и Parallels покупает создателя знаменитой СУБД

Runa Capital хочет поглотить MariaDB

Американская инвестиционная компания Runa Capital, имеющая российские корни, намерена установить контроль над MariaDB, разработчиком одноименной СУБД – форка знаменитой MySQL.

В рамках потенциальной сделки Runa Capital и аффилированные с ней организации приобретут 100% обыкновенных акций MariaDB из числа еще не принадлежащих инвестиционной компании. Runa Capital выкупит ценные бумаги разработчика ПО цене в $0,56 за штуку – с премией около 24% по сравнению с котировками MariaDB на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) от 14 сентября 2023 г., следует из пресс-релиза Runa Capital.

Всего на момент публикации анонса возможного предложения о поглощении в распоряжении Runa Capital находилось 5269012 обыкновенных акций MariaDB.

Фото: rawpixel.com / freepik.com Инвестиционная компания Runa Capital рассматривает возможность выкупа акций разработчика MariaDB

В Runa Capital отмечают «постоянные и существенные убытки», которые несет MariaDB с момента проведения IPO в конце 2022 г. и прогнозируют дальнейшие трудности, связанные с деятельностью организации в статусе публичной компании. Инвестиционный фонд заявляет о готовности предоставить MariaDB промежуточный кредит в размере $5 млн на условиях, которые будут оговорены позднее, на погашение части ранее полученных займов с целью «предотвращения надвигающегося дефолта».

Предварительное предложение

Штаб-квартиры MariaDB расположены в Редвуд-Сити (Калифорния, США) и Дублине (Ирландия). Сделка, если таковая состоится, будет проведена в соответствии с ирландским законодательством. Это, в частности, значит, что публикация нынешнего предварительного предложение о поглощении, направленного Runa Capital в адрес совета директоров MariaDB, не накладывает на инвестиционную компанию каких-либо юридических обязательств.

«Совет директоров MariaDB рассматривает и проводит консультации относительно возможного предложения. Размещение предложения может привести, а может и не привести к предложению выкупа всего акционерного капитала компании. Не может быть никакой уверенности в том, что какое-либо предложение будет сделано вовсе. Дальнейшее заявление будет сделано, если и когда это будет целесообразно», — говорится в документах, направленных MariaDB в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Неудачное IPO и финансовые трудности

В конце 2022 г. MariaDB провела IPO на NYSE путем слияния со специализированной SPAC-компанией Angel Pond. В ходе первичного размещения компании удалось привлечь $122 млн.

Глава CEO Майкл Говард (Michael Howard) в разговоре с The Register позднее признался, что не изначально не планировал первичное размещение в 2022 г., когда, по данным Ernst &Young, количество IPO-кампаний, проведенных технологическими компаниями, снизилось на 85 к прошлому году. Однако его переубедили представители Angel Pond.

В феврале 2023 г. посредством формы 10-Q MariaDB уведомила SEC о наличии в ее распоряжении достаточного количества денежных средств и их эквивалентов для финансирования операционной деятельности на протяжении следующих 12 месяцев.

В апреле 2023 г. компания объявила о сокращении штата «с целью сокращения издержек и сосредоточении на ключевых инициативах и приоритетах» – в его ходе было уволено 26 из 340 сотрудников.

К маю 2023 г. акции компании упали в цене более чем в 10 раз: с $11 в декабре 2022 г. до менее чем $1.

В августе 2023 г. MariaDB отчиталась о совокупной выручке в размере $13 млн по итогам III квартала 2023 финансового года. Это на 22% выше показателей аналогичного периода годом ранее. Чистый убыток компании составил $9,7 млн, увеличившись на $0,1 млн по сравнению с показателем III квартала 2022 финансвого года.

Тогда же компания объявила о том, что ведет «предварительные переговоры с крупным коммерческим банком об открытии кредитной линии…» и рассматривает «иные альтернативы получения финансирования».

Некоторые факты о Runa Capital и ключевых персонах с ней связанных

Runa Capital – международный венчурная инвестиционная компания с головным офисом в Пало-Альто (Калифорния, США), которая инвестирует в высокотехнологичные компании на ранних стадиях развития.

Помимо MariaDB, Runa Capital, согласно данным официального сайта компании, инвестировала в такие проекты как веб-сервер Nginx, облачную ERP-систему Acumatica, сервис онлайн-кредитования Smava, финтех-сервис Zopa, образовательную платформу Brainly, а также CloudLinux – Linux-дистрибутив, на 100% бинарно-совместимый с Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

Инвестфонд также неоднократно вкладывался в российский «инновационный» Рокетбанк, прекративший свое существование в 2021 г. за убыточностью. На соответствующей странице сайта Runa Capital этот факт не отражен.

Runa Capital была основана технологическими предпринимателями Сергеем Белоусовым, Ильей Зубаревым и Дмитрием Чихачевым в 2010 г.

Белоусов и Зубарев, выпускники Московского физико-технического института (МФТИ), известны также как соучредители международных компаний Parallels и Acronis. Первая была создана в 1999 г. и по сей день занимается разработкой программных средств виртуализации. Acronis же специализируется на системном ПО для управления системами хранения данных, резервного копирования и работы с жесткими дисками.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Runa Capital, многонациональная команда инвестиционной компании состоит из 19 человек. В частности, Илья Зубарев, председатель совета директоров, в списке значится как представитель Украины и Кипра, а Дмитрий Чихачев, генеральный партнер, представляет США.

Белоусов в перечне не фигурирует. С 2022 г. он, по информации, размещенной на сайте Runa Capital, «посвящает все свое время частному европейскому технологическому университету». Речь, вероятно, идет о швейцарском Constructor Institute в Шаффхаузене (ранее – Шаффхаузенский технологический институт; Schaffhausen Institute of Technology), который, по данным сайта образовательной организации, в 2018 г. основал доктор Серж Белл (Serg Bell).

По сообщению Washington Post, с 2001 г. Сергей Белоусов является гражданином Сингапура, а в 2021 г. он изменил имя на Серж Белл (Serg Bell).

Краткая история MariaDB

MariaDB – СУБД, разрабатываемая компанией MariaDB Corporation Ab и распространяемая под свободной лицензией GNU GPL, форк (ответвление) MySQL.

MariaDB зарабатывает на продажах одноименной СУБД, оказании облачных услуг под брендом SkySQL и консалтинге. Среди клиентов компании, упомянутых на ее официальном сайте, ServiceNow, Samsung, Red Hat, Nokia, DBS Bank (Банк развития Сингапура).

MySQL создавалась с конца 1990-х годов как СУБД с открытым кодом усилиями компании MySQL AB и сообщества разработчиков. В 2008 г. MySQL AB была приобретена корпорацией Sun Microsystems, а в 2010 г. сама Sun была поглощена корпорация Oracle.

Компания MariaDB, до 2014 г. известная как SkySQL, получила нынешнее имя после слияния двух команд разработчиков – SkySQL и Monty Program, которые были сформированы из первоначальных разработчиков MySQL, оставшихся без работы в результате «кадровой чистки», устроенной Oracle.

У истоков и SkySQL, и Monty Program стояли Микаэль Видениус (Michael Widenius), Дэвид Аксмарк (David Axmark) и Кай Арно (Kaj Arnö), основатели как самого свободного проекта MySQL, так и его первого юридического лица, шведской компании MySQL AB.