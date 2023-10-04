МТС обожглась на киберспорте и потеряла 200 миллионов

МТС списала убытки 207 млн руб. из-за переоценки киберспортивной команды Gambit Esports. После начала СВО российские киберспортивные команды были отстранены от международных турниров, из-за чего они лишись доходов от рекламы и спонсорства.

Неудачи МТС в киберспорте

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) списала убытки на суммы 207 млн руб. из-за переоценки стоимости киберспортивной команды Gambit Esports. Об этом говорится в документах компании.

Чем известен Gambit Esports

МТС приобрела Gambit Esports в 2017 г. Сумма сделки составила 313 млн руб. с учетом отложенных платежей. МТС называла Gambit Esports одной из крупнейших киберспортивных команд в мире.

Фото: МТС МТС списала 207 млн руб. в убыток из-за переоценки киберспортивной команды Gambit Esports

У клуба были игроки по таким дисциплинам Counter-Strike: Global offensive (CS:GO), League of Legends, Dota 2 и FIFA. Позднее добавилась дисциплины по играм Apex Legends и Valorant.

В 2021 г. Международная федерация киберспорта вручила Gambit Esports премию как лучшей команде года за достижения по CS:GO: команда неоднократно становилась чемпионом мира и Европы. В том же году Gambit Esports договорилась о партнерстве с футбольным клубом «Монако». Также МТС запустила стриминговую платформу Wasd.

Распад Gambit Esports

Проблемы у Gambit Esports, как и других российских кибер-спортивных команд, начались весной 2022 г. после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. Как говорится в документах МТС, команда оказалась отстранена от международных турниров, из-за чего она лишилась значительной части доходов от рекламы и призов.

По информации издания game-tournaments.com, Gambit Esports, фактически, прекратила свое существование летом 2022 г. Команда по CS:GO была продана американской Cloud9. Игроки по Dota 2 и Valorant были распущены, подразделение по Apex Legends и медиакоманда были закрыты.

Весной 2023 г. президента МТС Вячеслав Николаев заявил, что компания приостанавливает свои инвестиции в киберспорт, так как это направление напрямую не влияет на число абонентов. Пресс-служба МТС не стала комментировать состояние дел в Gambit Esports.

У других киберспортивных команд возникли схожие проблемы. Киберспортивный холдинг Esforce, входящий в состав холдинга VK, продал свою команду Virtus.pro армянскому бизнесмену Араму Карамакуняну. После этого команда переехала в Армению. Команда Team:Spirits, специализировавшаяся на Dota 2, переехала в Белград.

Другие неудачи МТС

В 2017 г. МТС купила 50,8% долю в «Облачный ритейл» (торговая марка) Litebox за 620 млн руб. Компания разрабатывает ПО для автоматизации торговли. С помощью Litebox МТС стала разрабатывать коробное решения для автоматизации торговой деятельности малого бизнеса «МТС.Кассы». Однако впоследствии МТС разочаравалась в этой сделке и по итогам 2018 г. списала из-за данной компании убыток в 765 млн руб.