Veon заработал $100 миллионов на продаже сотовых вышек

Принадлежащий группе Veon сотовый оператор Banglalink продал принадлежащие ему сотовые башни за $100 млн. Семь лет назад оператор рассматривал возможность продажи данного актива за $400 млн.

Banglalink продал башенные активы за $100 млн

Группа Veon (бывший владелец российского «Вымпелкома», работающего под торговой маркой «Билайн») сообщила о продаже принадлежащим ему сотовым операторов Banglaling Digital Communications (торговая марка Banglalink) из Бангладеш башенной инфраструктуры. Сумма сделки составила 11 млрд так ($100 млн).

Покупателем выступила компания Summit Towers, подразделение инфраструктурного оператора Summit Communications Group. Объектом продажи стали 2 тыс. башен, принадлежавших Banglalink. При этом Banglalink получил возможность использовать данные башни в течение 12 лет с возможностью продления.

Консультантами Banglalink в сделки выступили Nomura International, Allen Overy и Dr. Kamal Hossan & Associates. Консультантом по налоговым вопросам и предпродажной проверки актива (due diligence) выступила KPMG Bangladesh.

Гендиректор Veon Каан Терзиоглу (Kaan Terzioglu) назвал сделку важный шагом на пути трансформации группы в «цифрового оператора с ограниченными активами». После сделки Banglalink сможет сфокусироваться на предоставлении услуг и цифровых инновациях, добавил гендиректор оператора Эрик Аас (Erik Aas).

Сотовый рынок Бангладеш

В результате сделки портфолио SCG увеличится до 6,5 тыс. башен. Также компания владеет 55 тыс. км волоконно-оптических сетей связи (ВОЛС) и строит подводный ВОЛС, рассказал гендиректор компании Мухаммад Фарид Хан (Muhammad Farid Khan).

Banglalink является третьим по величине сотовым оператором в Бангладеш, он обслуживает 39,81 млн абонентов. На первом месте Grameenphone (принадлежит норвежскому Telenor) с 79,29 млн абонентов, на втором – Robi Axiata («дочка» малазийской Axiata Group) с 54,4 млн абонентов. Четвертое место занимает государственная компания Teletalk с 6,7 млн абонентов.

Как «дочки» Veon распродают башенные активы

Veon уже давно реализует стратегию по продаже башенных активов принадлежащими ему сотовыми операторами. Так, в 2015 г. итальянский оператор Wind Telecommunicazioni (принадлежал на тот момент группе Vimpelcom – прежнее название Veon) продал 7,5 тыс. сотовых вышек испанской компании Albertis Infrastructuras. Сумма сделки составила 693 млн евро.

В 2017 г. пакистанский оператор Pakistan Mobile Communications (PMC, торговая марка Jazz) договорился о продаже компании Deodar, который принадлежит 13 тыс. сотовых вышек. Покупателем должна была стать компания Tanzanite Tower, которая на 55% принадлежит Edocto Group, «дочке» малазийского сотового оператора Axiata, на 45% – пакистанской Dawood Hercules Corporation.

Однако в 2019 г. сделка была расторгнута, так как на ее осуществление не было получено разрешение пакистанских властей. В 2017 г. Banglalink также начал переговоры о продаже принадлежавших тогда ему 6 тыс. сотовых вышек, актив оценивался в $400 млн. Но сделка тогда не состоялась.

В 2022 г. «Вымпелком», который в то время был подконтролен Veon, продал свою «дочку» «Национальную башенную компанию» за 70,65 млрд руб. Покупателем выступила компания «Сервис-Телеком».