«Ростелеком» поглощает гиганта виртуальных АТС «Манго телеком»

Компании группы «Манго Телеком», принадлежавшие владельцу РБК Григорию Березкину, оказались в залоге у «Ростелекома». К настоящему времени «Ростелеком» уже является лидером рынка виртуальных АТС по числу клиентов, а благодаря покупке «Манго Телеком» он станет лидером и по доходам.

«Манго Телеком» в залоге у «Ростелекома»

Структуры группы компаний «Манго Телеком» оказались в залоге у «Ростелекома». Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц).

Согласно данным базы «Контур Фокус», с начала марта 2024 г. ООО «Манго Телеком» (торговая марка Mango Office) и «М.Девелопер» (бренд Mango Developer) полностью принадлежат ЗПИФ (закрытый паевой инвестиционный фонд) «Эмбиси Инвест». ЗПИФ находится под управлением управляющей компании (УК) «Градиент».

При этом обе компании находится в залоге у ООО «Телеком-1», принадлежащего «Ростелекому». В «Ростелекоме» от комментариев отказались, также поступили представители «Манго Телеком».

Краткая история «Манго Телеком»

«Манго Телеком» была основана в начале 2000-х годов Юрием Зигулией, и первоначально занималась IP-телефонией. Затем компания переориентировалась на программное обеспечение и сервисы для бизнес-коммуникаций. Компания называет себя одним из ведущих поставщиков SaaS-решений и виртуальных АТС (ВАТС).

Фото: Ростелеком «Ростелеком» вложит 448 млн руб. в разработку системы для автоматизации инвестиционной деятельности

С начала 2000-х в число совладельцев «Манго Телеком» вошел холдинг РБК. В 2018 г. РБК начал судиться на Кипре с другими совладельцами компании из-за нарушения его прав, об итогах разбирательства не сообщалось.

С 2016 г. РБК принадлежит предпринимателю Григорию Березкину. С середины 2010-х единственным владельцем ООО «Манго Телеком» была кипрская Mango Cloud Systems. Она же с 2019 г. владеет ООО «М.Девелопер». По данным «Интерфакса», данная структура аффилирована с Березкиным.

Финансовые показатели «Манго Телеком»

В 2022 г. выручка «Манго Телеком» составила 4,5 млрд руб., чистая прибыль – 899 млн руб. У «М.Девелопер» выручка за 2022 г. составила 580 млн руб., чистая прибыль – 44 млн руб. Кроме того, ООО «Манго Телеком» владеет компанией ООО «Колтач Солюшнс» (торговая марка CallToucH). Ее выручка за 2022 г. составила 832 млн руб., чистая прибыль – 167 млн руб. Calltouch позиционирует себя как платформу омниканального маркетинга.

Российский рынок виртуальных АТС

По данным TMT Consulting, в 2022 г. российский рынок ВАТС вырос на 15% и составил 21,1 млрд руб. Количество корпоративных клиентов выросло на 8% до 475 тыс.

Лидерами рынка по доходам являются «Манго Телеком» и «Мобильные телесистемы» (МТС, с учетом приобретенной в 2021 г. компании МТТ). Лидером по числу клиентов является «Ростелеком», на втором месте «Манго Телеком» с 13%, на третьем МТС – 9%.

Как отмечает гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин, «Ростелеком» и так был лидером на рынке виртуальных АТС по числу клиентов, теперь он будет лидером и по доходам.