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«Софтлайн» начал кастинг российских ИТ-компаний, желающих ему продаться

«Софтлайн» предлагает отечественным игрокам ИТ-рынка стать частью группы. Желающим нужно заполнить анкету на сайте компании, которая за последние два года уже купила 13 бизнесов. 

Объявлен отбор

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, предлагает отечественным ИТ-компаниям стать частью группы, сообщили CNews представители ГК Softline.

Для взаимодействия с потенциальными кандидатами на сайте «Софтлайн» создан раздел M&A (Mergers & Acquisitions, слияние и поглощение), где нужно заполнить небольшую анкету.

Итоговый отбор пройдут компании, соответствующие внутренним критериям группы исходя из перспектив бизнеса, финансовых и бизнес-показателей, возможности сотрудничества с ГК Softline и входящими в нее брендами, говорится в сообщении.

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Фото: «Софтлайн»
«Софтлайн» продолжает консолидацию ИТ-бизнеса

«Мы проводим своего рода open call для тех игроков рынка, которые хотели бы начать диалог о присоединении. Отмечу, что в ГК Softline уже существуют отлаженные процессы для развития партнерских отношений с новыми компаниями и их интеграции, которые показывают свою эффективность на протяжении многих лет», — сказал Владимир Лавров, генеральный директор ГК Softline.

Что обещают

Тем, кто присоединится к «Софтлайн» обещают безболезненную интеграцию: беспрепятственное функционирование бизнеса, удержание ключевого менеджмента компании, сохранение капитализации бренда и внутренней экспертизы.

Кроме того, становясь частью группы, компании получают доступ к клиентской базе Softline и продающим ресурсам, единый узнаваемы на рынке бренд Softline, обмен экспертизой, возможность привлечения финансирования, корпоративные программы мотивации.

По данным исследования SberCIB на 2023 г., которые приводятся в сообщении, средний темп роста выручки компаний в первый год после приобретения «Софтлайн» составляет 57%.

Инвестиционные аппетиты «Софтлайн»

«Софтлайн» начал проводить первые M&A сделки в 2009 г. «За последние два года нами было осуществлено 13 сделок M&A», — сказал Лавров.

С начала 2024 г. CNews стало известно, например, о приобретении компанией вендора платежного оборудования «Инверсум», доли в интеграторе R.Partner, российской платформы для запуска голосовых ботов на базе ИИ Robovoice. В феврале 2024 г. «Коммерсант» писал о том, что «Софтлайн» намерен приобрести 100% в одном из четырех крупнейших производителей кассового оборудования «Атол».

Сейчас в штате «Софтлайн» около 8,4 тыс. сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. Оборот в 2023 г. превысил 91 млрд руб. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin, Softline Digital, «Ваш Платежный Проводник» и др.

История «Софтлайн»

«Софтлайн» был основан в России в 1993 г. Игорем Боровиковым. Компания активно развивалась на международных рынках под брендом Softline. В 2021 г. было проведено IPO (первичное размещение акций) на Лондонской (LSE) и Московской биржах.

Весной 2022 г. Softline оказалась одной из немногих компаний с российскими корнями, у которой не был приостановлен листинг на зарубежных фондовых площадках. Причиной стало наличие у Боровикова налогового резидентства в Португалии.

Летом 2022 г. Softline приняла решение о разделе бизнеса на российский и международный. Российская часть — ООО «Софтлайн-Трейд» была продана Боровикову за символический $1.

Глобальная Softline была переименована в Noventiq, а «Софтлайн-Трейд» преобразована в ПАО «Софтлайн». Летом 2023 г. российская часть была продана фонду «Тетис Кэпитал». Основной акционер «Софтлайн» компания «Аталайя» является его «дочкой».

Анна Любавина

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