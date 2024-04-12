РЖД закупает тысячи российских ПК на отечественном Linux для супербыстрого импортозамещения

РЖД хочет потратить 1,5 млрд руб. на закупку российских ПК. Деньги пойдут на 9000 компьютеров с предустановленной российской ОС Astra Linux. Компания намерена получить все «железо» всего за семь месяцев.

В РЖД масштабное импортозамещение

РЖД планирует в самом ближайшем будущем избавиться от 9000 автоматизированных рабочих мест иностранного производства, то есть от компьютеров, пишут «Ведомости». Каждый из этих ПК будет списан как устаревший и заменен на российский компьютер, притом реализовать этот проект компания собирается в очень короткие сроки и за большие деньги.

Сроки выполнения заказа – до 25 ноября 2024 г., то есть немногим более семи месяцев. Максимальная сумма контракта – 1,5 млрд руб., уточняет издание, из чего следует, что стоимость каждого компьютера составит примерно 167 тыс. руб.

Цена будет включать непосредственно сам компьютер, то есть системный блок, а также набор основной периферии, в который входят мышь, клавиатура и монитор. Помимо этого, часть денег будет потрачена на лицензии российской операционной системы Astra Linux Special Edition, имеющей сертификаты Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной службы по таможенному и экспортному контролю (ФСТЭК) и пригодной для использования на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), под которыми, согласно действующему законодательству, подразумеваются критически важные сети и информационные системы субъектов КИИ. К субъектам КИИ относятся государственные организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, владеющие информационными системами из ряда стратегически важных отраслей: транспорта, телекоммуникаций, банковской сферы, атомной энергетики, ТЭК, здравоохранения, науки, металлургии, оборонной, ракетно-космической и химической промышленности.

Что внутри

Согласно сайту российского интегратора Softline, стоимость одной лицензионной копии Astra Linux начинается от 6150 руб. Но при крупных закупках цены могут быть совсем другими. Помимо российской ОС, на компьютеры будет установлен и отечественный «Яндекс Браузер», но пока неясно, в какой модификации. На момент выхода материала он существовал в трех разных версиях – бесплатной пользовательской, бесплатной корпоративной и корпоративной платной с расширенными возможностями кибербезопасности. Последняя стоит 1500 руб. в год для одного пользователя.

РЖД Не исключено, что данный проект по импортозамещению не последний для РЖД

Что касается «российскости» компьютеров, то, вероятнее всего, из отечественного в нем будут только логотип на корпусе и, возможно, несколько некритичных комплектующих. К апрелю 2024 г. в России не существовало полноценных отечественных заменителей процессоров Intel и AMD, как не было и собственного производства флеш-памяти для твердотельных накопителей и пластин для жестких дисков.

На вопрос CNews, почему РЖД остановила свой выбор именно на Astra Linux, а не, к примеру, на «Альт» или «Ред ОС», представители компании к моменту выпуска материала не ответили. Вполне возможно, это может быть связано с тем, что у нее уже есть опыт сотрудничества с ПАО «Группа Астра», разработчиком этой системы.

Например, в марте 2021 г. РЖД приобрела 22 тыс. лицензий Astra Linux, притом закупка была осуществлена безальтернативно, то есть напрямую у компании-разработчика. Размер затрат в РЖД раскрывать не стали.

В начале января 2024 г. CNews писал, что РЖД выступила заказчиком двух крупных проектов по импортозамещению системного ПО, один из которых – это решения для управления службой каталогов и централизованного администрирования. Их разработка была поручена «Группе Астра». Второй проект отдан ИБ-компании Positive Technologies – она создаст для РЖД средства защиты информации.

Зачем так много компьютеров

По информации «Ведомостей», 9000 закупаемых российских ПК будут распределены между несколькими филиалами РЖД, хотя пока и неизвестно, в каких пропорциях. Часть из них направятся в инфраструктурные и управленческие филиалы перевозчика в Москве и Санкт-Петербурге, другую часть отвезут в Иркутск, Калининград, Нижний Новгород и Самару.

Но стоит отметить, что основная причина закупки именно российских ПК вместо иностранных, которые все еще приобретаются бизнесом в огромных масштабах по всей стране, несмотря на политику импортозамещения – это стремление РЖД «выполнить требование постановления Правительства России о минимальной доле закупок товаров российского происхождения», пишут «Ведомости».

Дополнение

После публикации материала в редакцию CNews поступил комментарий РЖД. Он приведен без изменений.

«В ОАО «РЖД» в рамках программы импортозамещения иностранного программного обеспечения Microsoft разработана и внедрена в 2022 г. Система базовых ИТ-сервисов (СБИТС), – сообщили CNews представители РЖД. – Требования технического задания по закупке компьютеров в части операционной системы определены в соответствии с требованиями СБИТС, предусматривающих установку на клиентских местах конкретной операционной системы – Астра Линукс Воронеж».

