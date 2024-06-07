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Компания экс-министра связи России строит завод по производству электроники

«Рутек» объявил о начале строительства нового завода по производству электроники в Мордовии. Компания бывшего министра связи Леонида Реймана вложит в проект несколько миллиардов рублей.

Новый завод электроники

Контрактный производитель «Рутек» начал строительство нового завода на территории Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Система» в Саранске, сообщили CNews его представители.

Инвестиции в проект составляют несколько млрд руб. Строительство должно завершиться в 2025 г. На заводе будет производиться гражданская техника «с глубокой локализацией». В частности, компания намерена выпускать смартфоны, компьютеры, планшеты, ноутбуки и телефонные станции.

Соглашение с главой республики Мордовия Артемом Здуновым уже подписано. «Строительство нового завода компании “Рутек” на территории ОЭЗ “Система” — это значимый проект для нашей республики. Он не только привлечет значительные инвестиции, но и создаст новые рабочие места, что будет способствовать социально-экономическому развитию региона», — сказал Здунов.

Льготное место

Постановление о создании в Мордовии новой особой экономической зоны Михаил Мишустин подписал 9 марта 2024 г. Документ опубликован на официальном портале Правительства России. Резидентами ОЭЗ «Система» в Саранске и на территории Лямбирского муниципального района в Мордовии станут не менее шести компаний, специализирующихся на выпуске строительных материалов, электрооборудования, электронных и оптических изделий, химической продукции, а также машиностроении, говорится в сообщении Правительства. Суммарный объем инвестиций предприятий-резидентов составит более 33,3 млрд руб.

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НТЦ ИТ РОСА
«Рутек» строит новый завод за несколько млрд рублей

Для резидентов действуют налоговые льготы. Ставка по налогу на прибыль в течение пяти налоговых периодов с момента получения первой прибыли составляет 0%, как указано на сайте ФНС. С шестого по десятый налоговый период включительно ставка будет 2%, а с одиннадцатого налогового периода и далее – 13,5%.

«Р-фон» от экс-министра

«Рутек», принадлежит экс-министру связи Леониду Рейману, выпускает смартфоны, серверные платы, планшеты и другие устройства, в том числе отечественный смартфон «Р-фон», который компания считает одним из своих флагманских продуктов.

Смартфон «Р-фон» управляется собственной операционной системой «Роса мобайл». О старте производства CNews писал в сентябре 2023 г. Разработчик смартфона — НТЦ ИТ РОСА — тоже на 99% принадлежит Рейману. Еще 1% — у Аюны Майоровой, бывшего гендиректора МТТ Group.

«Рутек» осуществляет поверхностный монтаж плат смартфонов «Р-фон», устанавливает на них прошивку и осуществляет «полный выпуск смартфона», как сказали CNews представители НТЦ ИТ РОСА. Но в октябре 2023 г. в Бангладеш (даже не в Китае, крупнейшем производителе смартфонов в мире) обнаружилась его точная копия. Близнец российского «Р-фона» носит название Symphony Helio 80, и внешне эти смартфоны похожи как две капли воды, вплоть до дизайна блока камер.

В апреле 2024 г. «Р-Фон» появился на сайтах объявлений — редакция CNews нашла его в каталоге «Авито». Продавец, зарегистрированный на портале с 2022 г., продавал новый, не распакованный (судя по снимкам) смартфон за 10 млн руб. К моменту выхода материала объявление, размещенное 11 апреля 2024 г. было снято с публикации. В рознице этот мобильник пока не появился.

Одним из главных преимуществ российского «Р-Фона» станет полезная опция его прошивки, которая сильно упростит жизнь пользователям, желающим поскорее импортозаместить парк своих мобильных устройств. ОС «РОСА Мобайл» имеет встроенный эмулятор Android-приложений, так что с поиском и запуском нужного ПО, тем более что на выходе «РОСА Мобайл» едва ли предложит широкий выбор нативных программ, проблем возникнуть не должно.

Анна Любавина

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