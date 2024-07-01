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На Украине строят оператора-гиганта с финансированием почти полмиллиарда долларов

Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация представят финансирование объемом $435 млн новому украинскому телекоммуникационному гиганту, который создается французским фондом NJJ Capital. В него войдут сотовый оператор Lifecell и оператор фиксированной связи «Датагрупп-Воля».

Финансирование для нового телекоммуникационного гиганта Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вместе с Международной финансовой корпорацией (IFC, базируется в США) предоставят финансирование на сумму $435 млн новому телекоммуникационному оператору на Украине, который создается путем слияния сотового оператора Lifecell и оператора фиксированной связи «Датагрупп-Воля». Об этом говорится в сообщении ЕБРР.

Доля ЕБРР в данном финансировании составит $217,5 млн, то есть участники обеспечат сумму будущего кредита на паритетных началах.

По словам гендиректора «Датагрупп-Воля» Михаила Шелембе, средства пойдут на поддержку конвергенции фиксированной и мобильной связи (FMC), увеличение инвестиций в объединенную сеть, а также на покупку лицензий и оборудования, необходимых для расширения фиксированной и мобильной инфраструктуры.

Что будет представлять из себя новый телекоммуникационный гигант

В объединенной компании 85% получит фонд NJJ Capital, принадлежащий французскому магнату Ксавье Ньелю (Xavier Niel). 10% будет у фонда Horizon Capital, принадлежащего гражданке Канады украинского происхождения Елене Кошарной, 5% - у Михаила Шелембе. В компании будут работать 5 тыс. человек.

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© sharafmaksumov / Фотобанк Фотодженика
Новый украинскиц телеком-гигант создается на основе операторов Lifecell и «Датагрупп-Воля»

В настоящее время Lifecell («Лайфселл») принадлежит турецкому Turkcell. В конце 2023 г. Turkcell договорился о продаже актива фонду NJJ Capital, сумма сделки должна была составить $525 млн.

В начале 2024 г. NJJ Capital также договорился о покупке «Датагрупп-Воля». Данный оператор был образован в 2021 г. путем слияния интернет-провайдера «Датагрупп» и оператора кабельного телевидения «Воля-Кабель». Собственником «Датагрупп-Воля» является фонд Horizon Capital.

Проблемы с созданием новой компании

Фонд NJJ Capital намерен объединить оба актива. Однако с завершением сделок возникли проблемы. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) удовлетворил ходатайство NJJ Capital о покупке «Датагрупп-Воля», однако отказал в удовлетворении ходатайства о покупке Lifecell И его структур – операторе call-центров «Глобал Билги» и владельца башенной инфраструктуры «Укртауэр».

Причиной стало наличие среди акционеров Turkcell инвестиционной компании LetterOne, созданной владельцами «Альфа-групп» - Михаилом Фридманом, Германом Ханом, Алексеем Кузьмичевым и Петром Авеном. LetterOne также является основным акционером телекоммуникационной группы Veon, владеющей крупнейшим на Украине сотовым оператором «Киевстар».

В 2022 г. Евросоюз и Великобритания ввели санкции против Хана, Фридмана, Кузьмичева и Авена. В 2023 г. санкции в отношении них были введены и в США. После этого Хан и Кузьмичев продали свои доли в LetterOne одному из старейших топ-менеджеров «Альфа-групп» Андрею Косогову, что позволило LetterOne избежать попадания под санкции.

Однако Украина ввела санкции против Фридмана, Авена и Кузьмичева, в результате чего LetterOne стала объектом санкций на Украине. Кроме того, Служба безопасности Украины начала отдельное расследование в отношении Михаила Фридмана.

После этого Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 100% акций «Киевстара» и «Лайфселл». Позднее решение было скорректировано и под арестом оказались лишь 47,85% акций «Киевстара» и 19,8% акций «Лайфселл» пропорционально долям LetterOne в Veon и Turkcell соответственно.

По этой причине АМКУ не одобрила ходатайство NJJ Capital о покупке Lifecell. Но уже в мае 2024 г. арест на акции Lifecell был снят, что открывает возможность по закрытию сделки по покупке Lifecell со стороны NJJ Capital.

Игорь Королев

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