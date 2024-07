Стартап с российскими корнями привлек $375 млн на выпуск уникальных аккумуляторов. Его конкуренты разоряются один за другим

Стартап Sila, основанный двумя россиянами, получил $375 млн инвестиций на развитие своего производства компонентов для аккумуляторов. Это уже не первый успешный раунд привлечения средств – инвесторы каждый раз вливают в компанию сотни миллионов долларов. Sila достраивает новый гигантский завод и собирается поставлять продукцию в Mercedes и Panasonic. Большинство аналогичных стартапов в сфере аккумуляторов, в отличие от Sila, прогорают.

Sila инвестиций

Компания Sila, занимающаяся производством компонентов для аккумуляторов и ранее известная как Sila Nanotechnologies, привлекла вложения в размере $375 млн в рамках инвестиционного раунда G. Как пишет портал TechCrunch, Sila кардинально отличается от своих конкурентов – большинство аккумуляторных стартапов в последние годы терпят неудачу и разоряются, тогда как Sila из раунда в раунд привлекает сотни миллионов долларов инвестиций.

Компанию Sila основали два выходца из России – Евгений Бердичевский, уроженец Севастополя, и Глеб Юшин, в прошлом петербуржец. Полученные в ходе нового раунда инвестиций деньги Sila потратит на завершение строительства своего завода в США. Как пишет TechCrunch, к концу 2025 г. фабрика будет производить компоненты для аккумуляторов для очень крупных клиентов, включая японскую Panasonic и немецкую Mercedes-Benz.

В частности, наработки Sila планируется использовать в новейшем электрическом Mercedes G-Wagon, представленном ранее в 2024 г. Что касается Panasonic, то эта компания выпускает АКБ для многих крупнейших поставщиков электромобилей, включая Tesla.

Строительство завода ведется в городе Мозес-Лейк, штат Вашингтон. Все работы должны быть завершены не позднее I квартала 2025 г.

Кремний лучше

Sila производит кремниевые материалы для анодов аккумуляторов, ключевое преимущество которых – возможность дольше сохранять энергию в сравнении с большинством аналогов, применяющихся в массовом производстве АКБ. Разработка Sila имеет целый ряд преимуществ перед компонентами современных литиевых аккумуляторов, и одно из их – более низкая стоимость. Другое кремний «можно производить где угодно» (can be produced anywhere), в отличие от редкоземельных компонентов современных батарей, пишет TechCrunch.

По словам Бердичевского, использование кремния позволяет увеличить плотность энергии внутри АКБ на 20-25%. «А в будущем мы увидим, что плотность энергии может увеличиться примерно на 40% без каких-либо других изменений в аккумуляторе», – сказал он TechCrunch.

Также специалистам Sila удалось побороть главный недостаток аккумуляторов, в аноде которых используется кремний или его производные. Они имеют значительно меньший срок службы за счет того, что кремний обладает свойством в несколько раз увеличиваться в размерах при накоплении ионов и уменьшаться при их испускании.

Чтобы потребителям не приходилось часто менять кремниевые аккумуляторы, в Sila создали особую клетчатую структуру на основе некомпозитного материала, который тоже разработан на базе кремния. Эта структура не позволяет кремнию радикально увеличиваться и уменьшаться при перемещении ионов и тем самым продлевает срок службы батареи.

В своем заявлении Sila отметила, что использование ее технологии, ко всему прочему, сокращает время перезарядки АКБ до менее 10 минут и снижает стоимость батарей.

Одним все, другим – ничего

Инвестиционный раунд G возглавили прежние инвесторы Sila в лице Sutter Hill Ventures при участии Bessemer Venture Partners, Coatue, Perry Creek Capital и др. $375 млн компания получила в то время, когда другие стартапы по производству аккумуляторов (или их компонентов) для электромобилей изо всех сил пытаются вывести свою продукцию на рынок и удержаться на плаву.

Например, ранее в 2024 г. закрылся аккумуляторный стартап Ionic Materials, а компания Umicore была вынуждена снизить финансовый прогноз на ближайшее будущее в связи с ожидаемым многими аналитиками спадом продаж электромобилей.

Freyr Battery, стартап, вышедший в публичное поле 2021 г. , тоже не демонстрирует ожидаемых инвесторами результатов – он не смог нарастить производство своей батареи следующего поколения.

«Очевидно, что это очень непростой рынок для поздней стадии роста, для всего, что связано с высокими капвложениями и для всего, что связано с электромобилями, – сказал TechCrunch основатель и генеральный директор Sila Евгений Бердичевский – Но у нас есть отличная технология, мы масштабируемся, мы идем по правильному пути с нашим заводом».

Доверие инвесторов

$375 млн – хоть и крупное, но при этом не рекордное для Sila денежное вливание. В конце января 2021 г. в рамках очередного раунда по привлечению инвестиций компания смогла получить $590 млн, вследствие чего ее оценка достигла $3,3 млрд. Основными инвесторами на тот момент были Coatue Management и T. Rowe Price Associates.

Деньги были потрачены на строительство упомянутого завода. К началу 2021 г. Sila сотрудничала с производителями электроники, но стремилась выйти еще и на рынок электромобилей.

Способность Sila привлечь столь немалый объем инвестиций в нынешних рыночных условиях можно рассматривать как вотум доверия подходу компании к химии аккумуляторов и ее способности масштабировать производство пишет TechCrunch. В частности, замена компонентов анода нынешних аккумуляторов на более дешевый и в разы более распространенный кремний особенно актуальна в мире, где в ближайшие несколько лет на рынок должны выйти сотни тысяч электромобилей, а автопроизводители все чаще ищут способы положить конец своей зависимости от Китая в производстве критически важных материалов для аккумуляторов.

Использование кремния позволяет создать более локальную цепочку поставок критически важных материалов для аккумуляторов, а также позволяет получить более плотный и дешевый аккумуляторный элемент, который может помочь электромобилям заряжаться быстрее, сказал TechCrunch Бердичевский.