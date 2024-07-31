Инвестиции в российского «убийцу» Microsoft Office вырастут в разы и составят 5 миллиардов

Компания «Новые облачные технологии» увеличит в 6,5 раз до 4,7 млрд руб. инвестиции в создание единой платформы совместной работы с документами и корпоративными коммуникациями, основой которой станет пакет «Мой Офис». Еще 1,1 млрд руб. компания вложит в создание корпоративной почтовой системы «Почта 2.0». Оба проекта реализуются в интересах «Росатома».

Инвестиции создателя «Мой Офис» в создание корпоративной платформы работы с документами

Компания «Новые облачные технологии» (НОТ, разработчик пакета «Мой Офис») увеличит до 4,755 млрд руб. вложения в проект по созданию цифровой многофункциональной корпоративной платформы обеспечения бизнес-процессов делопроизводства и анализа данных.

Это следует из обновленной версии дорожной карты «Новое общесистемное ПО» (ДК НОПО), подготовленной VK, «Ростелекомом», «Лабораторией Касперского» и «1С» и утвержденной Правительственной комиссией по цифровому развитию.

В предыдущей версии ДК НОПО размер инвестиций в данный проект был в 6,5 раза меньше - 747 млн руб.

НОТ Инвестиции в единую платформу совместной работы с документами и корпоративными коммуникациями 6,5 раз и составят 4,7 млрд рублей

В ранних версиях ДК НОПО данный проект назывался как «Развитие функциональности редактора «Мой Офис» для поддержки типовых бизнес-процессов делопроизводства и анализа данных в госкорпорации «Росатом».

Что должна будет уметь делать новая платформа

По результатам реализации проекта должна быть создана единая платформа совместной работы с документами и корпоративных коммуникаций, обеспечивающая сквозные процессы и расширение функциональных возможностей за счет интеграции с платформой решений других отечественных компаний.

Должны поддерживаться следующие продукты: офисные редакторы для рабочих станций, Web и мобильных платформ, включая отечественные платформы; система хранения данных, интегрированная с офисными редакторами для хранения документов и файлов компаний; система редактирования и совместной работы, интегрированная с офисными редакторами, системой хранения и коммуникационной платформой компании.

Частью проекта является платформа для организации работы команд и корпоративных коммуникаций, интегрированная с другими компонентами платформы «Мой Офис». Она должна будет поддерживать обмен мгновенными сообщениями и файлами между пользователями и группой пользователей, персональные и групповые видеозвонки и организацию совместной работы команд на базе коммуникационной системы.

Инвестиции в создание корпоративной почтовой системы

ДК НОПО содержит еще один проект от компании НОТ - создание почтовой системы на импортонезависимой платформе («Почта 2.0»), ему было присвоено кодовое обозначение «Inf-Mail-02Fs-01». Инвестиции в его создание, как и ранее, составят 1,1 млрд руб. В предыдущих версиях документа его заказчиком был указан «Росатом». Предполагается, что в систему будет переведено 44 тыс. пользователей текущей защищенной корпоративной почтовой системы и обеспечена возможность подключения еще 41 тыс. новых пользователей.

Таким образом, общие инвестиции НОТ в оба проекта, включенных в ДК НОПО, составят 5,85 млрд руб. Представители НОТ не ответили на запросы CNews по данным проектам.

Как появились «Новые облачные технологии» и ее финансовые показатели

Компания «Новые облачные технологии» основана в 2015 г., основателем компании и первым гендиректоров был Дмитрий Комиссаров, главным инвестором - Андрей Чеглаков. Основной продукт «Мой Офис» призван заместить пакет Microsoft Office.

В 2019 г. в число совладельцем компании вошла «Лаборатория Касперского» (ЛК), в 2022 г. доля ЛК выросла до контрольной - 61%. контролирующим собственником компании стала «Лаборатория Касперского».

Комиссаров покинул пост гендиректор НОТ, оставшись владельцем 5% доли в компании. Гендиректором НОТ на некоторое время стал Чеглаков, в конце 2022 г. компанию возглавил Павел Калякин.

В 2023 г. выручка НОТ составила 1,83 млрд руб., сократившись по сравнению с 2023 г. в 1,8 раз. Компания также получила чистый убыток в размере 5,2 млрд руб., при том что по итогам 2022 г. у компании была чистая прибыль в размере 386,5 млн руб.