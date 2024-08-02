Один из крупнейших ИТ-дистрибуторов России «уходит в тень»

Дистрибутор OCS проводит реорганизацию формы собственности и станет акционерным обществом. Эксперты обычно объясняют такой шаг или подготовкой к выходу на биржу, или же стремлением уйти от зарубежных санкций.

Тенденция к преобразованию

Как выяснил CNews, крупный российский ИТ-дистрибутор ООО «Группа компаний О-Си-Эс» (OCS) поменяет организационно-правовую форму на акционерное общество (АО). Это следует из данных базы «Контур.фокус».

В компании объяснили CNews этот шаг «внутренними корпоративными преобразованиями, а также подходом к выстраиванию структуры управления компанией». Заявление на реорганизацию было подано 19 июля 2024 г.

Как отмечают эксперты и показывает практика, переход к АО может стать предвестником IPO (первой публичной продажей акций акционерного общества). Вторая причина – это стремление компании уйти от санкций.

IPO и другие причины

Представители OCS заверили CNews, что в ближайшие годы не планируют выходить на биржу.

Страница OCS в VK OCS преобразуется в акционерное общество

Сейчас выходить на IPO стремятся много крупных ИТ-компаний с целью привлечения капитала для развития бизнеса. Например, в октябре 2023 г. на Мосбиржу вышла ГК «Астра» (разработчик ПО).

Разработчик финансового ПО «Диасофт» тоже в феврале 2024 г. провел IPO. На такой шаг пошла крупнейшая группа – производитель микроэлектроники в России – компания «Элемент».

Как пояснил собеседник CNews в одной из российских ИТ-компаний, стремление выйти на биржу можно объяснить тем, что кредиты стали дороги. «Поэтому организациям нужен новый инструмент для привлечения средств», - заключил он.

«Распространенные мотивы смены статуса с ООО на АО - это желание упростить привлечение инвесторов и капитала, - рассказал CNews автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. - АО, в частности, могут выпускать акции и облигации: это может требоваться для расширения бизнеса, реализации планов выхода на новые рынки».

Вторая причина, по которой ИТ-компании массово начали проводить реорганизацию, состоит в уходе от иностранных санкций. Структура акционерного общества предполагает сокрытие акционеров компании. «Поэтому привлечь к санкциям владельцев становится труднее», - поясняет собеседник.

Например, в октябре создатель Rosa Linux и ОС для антишпионского «Р-Фон» провел реорганизацию. А в декабре 2023 г. реорганизацияю начала одна из крупнейших групп компаний на российском ИТ-рынке — «Ланит-Холдинг».

Масштаб OCS

В рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России» по итогам 2022 г. группа OCS заняла третье место с выручкой в 142 млрд руб. Годом ранее она возглавляла список с выручкой в 217,3 млрд руб.

Согласно официальному сайту компании, OCS занимается поставкой вычислительного и инженерного оборудования, принтеров и МФУ, телекоммуникационного и сетевого оборудования, ПО и пр. В компании более 2,1 тыс. сотрудников.

В сентябре 2022 г. CNews писал, что OCS Distribution (юрлицо «О-си-эс-центр») сменила собственников и перешла в российскую юрисдикцию.

Так, 100% ООО «О-си-эс-центр» принадлежит ООО «Группе компаний о-си-эс». Последняя с апреля 2015 г. принадлежала кипрской структуре Digimax Limited. С 22 сентября 2022 г. она стала принадлежать Андрею Голышкину (64%), Антону Цыценко (32%) и Дмитрию Комягину (4%).