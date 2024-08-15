«РЕД АДМ Промышленная редакция 1.2»: больше графических инструментов и управление DFS
В обновлении появилось больше графических инструментов для управления доменной инфраструктурой, работы с серверами времени и настройки массовой установки ОС. Появился функционал построения инфраструктуры распределенных файловых систем. Особое внимание уделено безопасности: администратор домена может управлять паролями локальных администраторов, настраивать ролевую модель доступа к объектам домена и отслеживать изменения с помощью расширенных возможностей журналирования.
Новый графический инструмент
«РЕД АДМ Промышленная редакция 1.2» предлагает больше возможностей для комфортной работы администратора. Команда РЕД СОФТ разработала графический инструмент для подсистемы «Управление», с помощью которого можно автоматизировать процессы установки контроллеров домена. Особое внимание уделено возможностям, связанным с настройкой серверов времени.
Появилась расширенная поддержка настройки информации об учетной записи доменных пользователей.
Обновление сделает работу с инфраструктурой более удобной. Массовая установка ОС может осуществляться по групповым сценариям с заранее заданными настройками. Также был значительно доработан функционал управления файловым хранилищем, появилось управление распределенными файловыми системами (DFS).
Подсистема «Управление»
В обновлении был значительно улучшен веб интерфейс подсистемы: появился новый функционал, ранее доступный через консоль, пользователю предлагается больше опций для настройки окружения РЕД АДМ.
Графический инструмент для управления контроллерами домена
Через веб-интерфейс можно автоматически устанавливать контроллеры домена, осуществлять обновление и изменять основные настройки. Также добавили отдельную вкладку, с помощью которой можно проверять конфигурацию контроллера с использованием разных уровней логирования.
Централизованное управление серверами времени
Теперь настройка серверов времени доступна в графическом интерфейсе. Установите эталонное время, которое будет распространяться на все машины в домене.
Дополнительные атрибуты в параметрах учетной записи пользователя
Новые атрибуты для учетной записи пользователя, такие как: рабочий номер телефона, организация, должность, аватар. Атрибут «Часы, разрешенные для входа» позволяет управлять расписанием доступа пользователя к рабочему месту.
Управление паролями локальных администраторов
Администратор может централизованно управлять локальными паролями на компьютерах домена и настраивать требования к их сложности: варьировать длину, наличие сложных символов и срок действия пароля. Настройки осуществляются через модуль управления локальными паролями администраторов. Появившийся функционал является аналогом LAPS от Microsoft Active Directory.
Темная и светлая темы
К классической белой теме добавилась еще одна — в темном исполнении. Тема синхронизируется с браузером и включается автоматически. Также тему можно настроить вручную через боковую панель.
Подсистема «Служба каталогов»
Поддержка ролевой модели MS AD (ACL права)
Теперь Администратор может управлять доступом пользователя к любому объекту домена. Через консоль подсистемы «Служба каталогов» можно настраивать разрешения для пользователя или группы пользователей, среди которых: управление организационной единицей, ввод новых клиентов в домен, возможность создавать и удалять пользователей в определенной группе. Функционал аналогичен вкладке «Безопасность» в свойствах домена MS AD.
В следующем релизе данный функционал появится в графическом исполнении.
Расширение возможностей журналирования
Новые возможности для журналирования всех действий администраторов домена.
В журнале фиксируются следующие события:
• предоставление, добавление, удаление, изменение данных каталога учетных записей и групп доступа;
• изменение критичных параметров конфигурации, контроль изменений в основных конфигурационных файлах;
• делегирование или повышение полномочий, изменение политик безопасности, прав доступа и иных действий по администрированию доступа;
• создание, изменение, удаление и назначение парольных политик.
Подсистема «Файловое хранилище»
Редактирование вложенных файлов и папок
Пользователям доступен полноценный файловый менеджер с расширенным инструментарием. В обновлении 1.2 можно не только создавать точки монтирования, но и управлять вложенными папками и файлами.
DFS
В «РЕД АДМ Промышленная редакция 1.2» появилась поддержка управления распределенными файловыми системами. Теперь множество файловых серверов можно объединить в рамках одного пространства имен.
Подсистема «Централизованная установка ОС»
Группы по признакам для выполнения сценариев
Массовая установка операционных систем получила новые возможности. «РЕД АДМ 1.2» позволяет создавать шаблоны со сценариями установки и назначать их на выбранные группы устройств. Например, можно запустить автоматическую установку ОС для новых пользователей конкретного отдела и задать автоматическое выполнение операций по дополнительной настройке каждого рабочего места: автоматическую установку ПО, выставление необходимых настроек и загрузку обновлений.
Автоматизация процесса установки «РЕД АДМ»
Устанавливать «РЕД АДМ» стало удобнее. Если раньше процесс требовал осуществить ряд преднастроек в различных конфигурационных файлах, то теперь достаточно настроить сеть и выполнить одну команду.
«Текущее обновление "РЕД АДМ" предлагает администраторам по-настоящему нужный, полезный и удобный функционал. Однако мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Наша команда стремится реализовать востребованные возможности иностранных продуктов, сделать привычные администратору инструменты лучше и удобнее, а также выйти на решение более глобальных задач. Далее мы планируем сконцентрироваться на масштабных проектах. Например, в следующей версии "РЕД АДМ" будет доступна поддержка распределенного домена MS AD. Сейчас данный функционал проходит beta тестирование. Это важная возможность для наших заказчиков, у которых был построен многоуровневый распределенных домен на MS AD: можно будет просто заменить контроллер домена с MS AD на "РЕД АДМ" и реплицировать данные (структуру домена, пользователей, пароли и атрибуты)», — прокомментировал Илья Чижов, руководитель отдела разработки инфраструктурных решений «Ред Софт».
«"РЕД АДМ Промышленная редакция" является уникальным решением для отечественного ИТ-рынка. Система централизованного управления позволяет управлять инфраструктурой любого масштаба в гетерогенной среде, помогает плавно мигрировать на отечественный стек решений и быстро адаптироваться в экосистеме. Многий функционал, появившийся в обновлении 1.2, возник по следам обратной связи наших заказчиков с крупными и сложными инфраструктурами. "РЕД АДМ" является готовым рабочим аналогом зарубежных систем управления с богатым набором инструментов, который постоянно расширяется силами нашей внутренней команды разработки», — прокомментировал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».
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Обновление
Пользователи с действующей техподдержкой могут бесплатно обновиться до версии 1.2 через «Центр загрузки».
О «Ред софт»
«Ред Софт» — российский разработчик программного обеспечения. Портфель компании включает экосистему решений для организации и управления ИТ-инфраструктурой, а также прикладные продукты, которые обеспечивают основу автоматизации государственных информационных систем. Экспертиза компании основана на более чем 15-летнем опыте разработки решений для крупных заказчиков из государственного и коммерческого сектора. Продукты РЕД СОФТ входят в Реестр российского ПО Минцифры России и сертифицированы ФСТЭК России. Компания РЕД СОФТ входит в число лицензиатов ФСТЭК России, ФСБ России.
«РЕД АДМ» — система для создания и управления инфраструктурой сервисов, автоматизации процессов управления рабочими станциями и серверами. РЕД АДМ зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 16015).■ erid:LjN8Jvf5cРекламодатель: ООО «Ред Софт»ИНН/ОГРН: 9705000373/5147746028216Сайт: https://www.red-soft.ru/ru/