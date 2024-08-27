Власти хотят запретить продажи в России зарубежного ПО. Кто под ударом

Минфин озвучил предложение по полному запрету госзакупок иностранного ПО. Он распространяется на госструктуры и компании с госучастием – частный сектор пока не трогают. Сложность в том, что многие иностранные программы до сих пор не имеют полноценной российской замены.

Иностранный софт не продается

Российский Минфин подготовил новый проект постановления Правительства России, полностью запрещающий госзакупки компьютерных программ иностранного происхождения, пишет «Коммерсант». Документ уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru) и представляет собой поправки к процедурам госзакупок, регулируемым федзаконами 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Попутно новый проект Минфина предлагает полностью запретить через тендерные площадки зарубежные интегральные схемы и смарт-карты, а также другие классы товаров, не имеющие отношения к информационным технологиям, уточняет издание.

Не запретить, так ограничить

Перечисленными мерами подготовленный Минфином проект постановления Правительства не ограничивается. В нем также содержится гигантский список товаров из целого ряда категорий, закупки которых должны быть сильно ограничены.

Фото: Clint Patterson / Unsplash Windows тоже относится к иностранному ПО

Этот перечень состоит из более чем 400 пунктов. В нем, помимо прочего, есть всевозможная электроника, включая планшеты и персональные компьютеры.

В данном случае госкомпании смогут купить продукцию иностранных компаний, но только в том случае, если на момент проведения тендера в России не было российских аналогов. Госзакупки Минфин предлагает проводить по правилу «второй лишний», то есть при наличии хотя бы одного российского аналога приобретение иностранной продукции становится невозможным, пишет «Коммерсант» со ссылкой на эксперта системы «Контур.Закупки» Ксению Петрофанову.

Что говорят власти

Профильные ведомства пока не обсуждают инициативу Минфина. В частности, представители Минцифры на запрос издания не ответили.

В Минпромторге подчеркнули, что новый проект Минфина к ним на согласование не поступал.

Что до самого Минфина, то, по его мнению, нововведения будут способствовать «поддержке российских производителей при участии в госзакупках, работающих в таких сферах, как электро- и газоснабжение, теплоснабжение и водоотведение».

Единого мнения нет

Российская ИТ-отрасль к моменту выхода материала не пришла к единому мнению относительно идеи Минфина по запрету госзакупок иностранного ПО. Например, директор по взаимодействию с органами власти холдинга GS Group Михаил Доброхотов заявил «Коммерсанту», что в России до сих пор можно приобрести иностранные ПО и электронику в рамках госзакупок, «несмотря на возросшее количество предложений отечественного ПО и электроники. «Перечень запрета нуждается в расширении в пользу отечественной продукции, например вычислительной техники», – добавил он.

Некоторые участники отрасли считают, что в России уже достаточно аналогов иностранного ПО. «В большинстве классов ПО представлены современные российские аналоги, ничуть не уступающие по функциональности иностранным решениям. Например, в классах общесистемного и офисного ПО, а также информационной безопасности, существует масса достойных альтернатив зарубежным продуктам. Очевидные сложности с заменой ПО существуют только в части промышленного ПО, которое, например, используется для управления станками. В случае, если на предприятии используется иностранный станок, для которого было разработано особое проприетарное программное обеспечение, то в случае дистанционного отключения и остановки станка, оперативно заменить такой софт российским аналогом будет очень сложно», – сказал CNews руководитель отдела управления бизнес-процессами «МойОфис» Илья Крючков.

В то же время директор по развитию бизнеса Orion Soft Максим Березин заявил изданию, что в России до сих пор есть проблемы с импортозамещением софта SAP и Oracle – эти фирмы объявили о своем уходе из России еще весной 2022 г., но их ПО по-прежнему используется на крупных отечественных предприятиях, подчеркивает Березин. «У большинства российских госкомпаний зарубежные продукты внедрены давно и до сих пор успешно работают», – сказал Березин.

Глава компании «Промобит» (выпускает технику под брендом Bitblaze) Максим Копосов считает, что в России нет нужного количества отечественных микросхем – аналогов иностранных, подпадающих под новые ограничения Минфина. «Запрет на закупку иностранных интегральных схем выглядит как техническая ошибка, так как необходимого ассортимента этих микросхем не производится в России» – сказал он «Коммерсанту».

Купил иностранное ПО – плати

Пока Минфин работает над запретом новых госзакупок иностранного ПО, Минцифры прорабатывает инициативу «монетизации» ранее проведенных тендеров. В конце августа 2024 г. CNews писал, что ведомство готовит законопроект о сборе с российского бизнеса денег за то, что он до сих пор пользуется иностранным ПО. Минцифры работает над документом при поддержке Минфина. На рассмотрение в Госдуму он будет внесен, с высокой степенью вероятности, до конца осени 2024 г.