«Софтлайн» купил создателя мирового рынка волоконных лазеров

«Софтлайн» за 4,5 млрд руб. приобрел компанию «ИРЭ-Полюс», российского производителя волоконных лазеров, ставшего базой для международной компании IPG Photonics. «ИРЭ-Полюс» имеет сильные позиции в производстве медицинских лазеров и индустриального оборудования, а также может занять до 10% российского рынка телекоммуникационного оборудования.

«Софтлайн» приобрел «ИРЭ-Полюс»

Компания «Софтлайн» (Softline) сообщила о приобретении контрольной доли НТО (научно-технического объединения) «ИРЭ-Полюс», крупнейшего в России производителя волоконных лазеров. Продавцом выступила американская группа IPG Photonics, сумма сделки составила 4,5 млрд руб. Миноритарную долю в «ИРЭ-Полюс» получат топ-менеджеры компании.

Как говорится в сообщении «Софтлайн», в результате сделки компания расширит свое присутствие в промышленном секторе, телекоммуникационном и медицинской отраслях за счет доступа к уникальным технологиям и развитию производственных возможностей, получив потенциал научно-технологического развития на российском и международном уровне в следующие 15-20 лет.

Данная сделка позволит «Софтлайн» увеличить на 25% ранее прогнозировавший рост показателя EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию), который, согласно прежним прогнозам, должен был составить 10 млрд руб.

Как «ИРЭ-Полюс» стал международной компанией

Компания «ИРЭ-Полюс» был создана в 1991 г. советским физиком Валентином Гапонцевым, до этого работавшим в Институте радиотехники и электроники Академии наук СССР.

«ИРЭ-Полюс» «Софтлайн» купил «ИРЭ-Полюс», российского производителя волоконных лазеров, базу международной компании IPG Photonics

Первая производственная площадка компании располагалась в подмосковном Фрязино. Впоследствии компания вышла на рынки Германии, Италии и США. В 2000 г. была образована международная компания IPG Photonics со штаб-квартирой в американском Оксфорде (штат Массачусетс).

В 2006 г. компания провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq и привлекла $70 млн. В 2017 г. IPG Photonics приобрела канадскую Laser Depth Dynamics. В 2018 г. IPG Photonics приобрел своего конкурента - американскую Genesis Systems Group за $115 млн.

IPG Photonics создала индустрию волоконных лазеров. Первыми клиентами компании стали производители телекоммуникационного оборудования (Siemens, Lucent, Alcatel, Fujitsu). Впоследствии крупным клиентом стал немецкий автоконцерн Volkswagen - он стал использовать волоконные лазеры для автоматизированной промышленной сварки. Также клиентом компании стала General Motors.

Валентин Гапонцев и Россия

В 2001 г. подконтрольная государству «Роснано» выложила в «ИРЭ-Полюс» $45 млн. В 2012 г. «Роснано» продала свой пакет за $55 млн. В 2010 г. Гапонцев получил российскую государственную премию за комплекс инновационных разработок и создание высокотехнологичного производства волокнах лазеров.

В 2018 г. Минфин США включил Гапонцева в так называемый список друзей Президента России Владимира Путина. Гапонцев не согласился с этим, так как он к тому моменту жил и работал в США и имел американское гражданство, и подал иски против Минфина и заместителя его главы Стивена Мнучина (Steven Terner Mnuchin). В 2019 г. стороны заключили мировое соглашение.

Гапонцев скончался в 2021 г. Ему принадлежало 33% акций IPG Photonics. Его состояние журнал Forbes оценивал в $2,8 млрд. Перед смертью Гапонцев жаловался на отсутствие у него наследника (сын Гапонцева Денис не принимал участие в делах компании), а также на давление китайских конкурентов, продукция которых, по словам ученого, отличалась плохим качеством.

Чем сейчас занимается «ИРЭ-Полюс» и каковые ее перспективы

Численность сотрудников «ИРЭ-Полюс» составляет 11 тыс. человек, 25% которых составляют инженеры-разработчики и специалисты по поддержки ИТ-инфраструктуры.

Компания ведет деятельность в направлениях телекоммуникационного оборудования, медицинских лазеров и хирургических волокн, индустриальных лазеров и лазерных систем. Синергия с компетенциями «Софтлайн» в области разработки ПО и системной интеграции позволит компании повысить уровень технологического производства с привлечением внутренних ресурсов группы.

Одним из новых направлений роста «ИРЭ-Полюс» станет производство телекоммуникационного оборудования для рынка мобильной связи. По мнению «Софтлайн», компания сможет занять до 10% рынка телекоммуникационного сегмента по результатам 2024 г.

В составе «Софтлайн» «ИРЭ-Полюс» будет масштабировать данное направление за счет расширения сети поддержки и производственных возможностей, участвуя в совместных проектах для крупнейших заказчиков в сегменте телекоммуникаций.

Также «ИРЭ-Полюс» занимает ведущие позиции в медицинском направлении: компания является российским и общемировым лидером в производство медицинских лазеров и хирургических волокон, занимая 80% рынка урологии и 40% рынка флебологии и хирургических лазерных устройств в России. Синергия с «Софтлайн» позволит внедрять инновационные технологи и обеспечивать эволюцию медицинской продукции «ИРЭ-Полюс».

Историческое направление бизнеса «ИРЭ-Полюс» представлено производством индустриального оборудования. Компания изготавливает высокопроизводительные волоконные лазеры и занимает около 70% российского рынка в сегментах промышленных лазеров, лазерных систем и усилителей.

Доля международных продаж «ИРЭ-Полюс» в направлении медицинских лазеров составляет 30%, индустриального оборудования - 15%. Наибольший объем экспорта приходится на страны Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности, Индия и Китай. В «Софтлайн» надеются на развитие экспортного потенциала «ИРЭ-Полюс» на рынках «дружественных стран».