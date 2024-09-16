Промсвязьбанк потратит больше миллиарда на скупку акций сервиса онлайн-кредитования

Промсвязьбанк объявил оферту на приобретение акций финтех-плафтормы CarMoney («Смарттехгрупп»). Банк намерен увеличить свою долю в платформе до 25% и потратит на оферту до 1,1 млрд руб. Условием сотрудничества банка с платформой стало начало выплат дивидендов со стороны «Смарттехгрупп».

Оферта Промсвязьбанка на выкуп акций «Смарттехгрупп»

Промсвязьбанк (ПСБ) и микрофинансовая финтех-компания SmartTechGroup («Смарттехгрупп», торговая марка CarMoney) объявили о стратегическом партнерстве. Часть соглашение стало намерение ПСБ увеличить свою долю в «Смарттехгрупп».

С этой целью ПСБ объявил оферту по выкупу акций «Смарттехгрупп». Предложение будет действовать до 2 октября 2024 г. Максимальная цена оферты будет составлять 2,5 руб. за одну акцию.

Всего ПСБ готов выкупить до 440,8 млн акций «Смарттехгрупп», что составляет 20% от общего числа акций. Цена приобретения будет единой и она будет определена путем анализа цен, установленных в направленных владельцами акций уведомлениях. Всего затраты ПСБ на оферту составят не более 1,1 млрд руб.

По результатам оферты доля банка в «Смарттехгрупп» вырастет до 25%, то есть сейчас банк владеют 5% акций. При этом одним из условий партнерства стало ежегодная выплата дивидендов «Смарттехгрупп» (ранее компания не платила дивиденды).

Кроме того, «Смарттехгрупп» намере осуществить допэмиссию своих акций по закрытой подписке в пользу ПСБ. Стоимость акций в рамках допэмиссии будет не ниже цены оферты. Часть средства, полученных в рамках допэмиссии, будет направлена на реализацию долгосрочной мотивационной программы «Смарттехгрупп» .

Партнерство Промсвязьбанка и «Смарттехгрупп»

Партнерство с ПСБ позволит «Смарттехгрупп» увеличить свою клиентскую базу: компания сможет предложить клиентам, не прошедшим скоринг на одобрение банковского кредита, продукты из сегмента микрофинансов по ставкам, приближенным к банковским. Также предусмотрено сотрудничество в части развития совместных технологических проектов, в том числе через дочернюю компанию «Смарттехгрупп» - «Смарт Горизонт».

В рамках продуктового направления партнерства «Смарттехгрупп» сможет предоставить заемщикам не только привычный автозайм под залог транспортного средства, но и короткие классические беззалоговые займы до 1 млн руб. по ставкам, приближенным к банковским.

Для ПСБ одним из ключевых направлений сотрудничества станет разработка и запуск технологической платформы автокредитования – проект будет реализован банком совместно с «Смарт-Горизонт».

Представители ПСБ заявили CNews, что стратегическое партнерство предусматривает расширение возможностей сторон по развитию продуктовой линейки для розничного сегмента через внедрение новых технологических решений. «Безусловно, банк рассчитывает на формирование доходности по осуществляемым стратегическим инвестициям, - рассказали в банке. - Выплата дивидендов позволит ПСБ получить целевую доходность и позитивно повлиять на настроения рыночных инвесторов».

Чем занимается и кому принадлежит CarMoney

CarMoney был запущен в 2016 г. Сервис предлагает онлайн-кредитование под залог авто. С 2021 г. компания также выдает беззалоговые займы на сумму от 30 тыс. до 100 тыс. руб. Оператором сервиса является МФК (микрофинансовая компания) «Кармани», подконтрольная «Смарттехгрупп».

Основными акционерами компании являются ее основатель и председатель совета директоров Антон Зиновьев (14% акций), участник ряда микрофинансовых организаций Станислав Корнилов (5%), ООО «Меридиан» (7,9%) и «ААА Управление Капиталом» (22,4%). «ААА Управление Капиталом» работает в сфере управления активов. ООО «Меридиан» принадлежит Людмиле Очеретиной – тезке бывшей супруге Президента России Владимира Путина.

В начале 2023 г. «Смарттехгрупп» привлекла акционерное финансирование в размере 229 млн руб. по закрытой подписке на инвестиционной платформе Rounds. Летом 2023 г. компания вышла на Московскую биржу в режиме прямого листинга. Продавцами акций выступили Антон Зиновьев и Сергей Ситников. Всего в ходе размещения было привлечено 978 млн руб, из которых в компанию поступило 834 млн руб.

Финансовые и операционные показатели работы «Смарттехгрупп»

В 2023 г. выручка «Смарттехгрупп» составила 3,17 млрд руб., увеличившись за год на 18%. Процентный доход составил 2,96 млрд руб. (рост 195%), чистая прибыль – 554 млн руб. (рост – 42%).

Объем выдачи микрозаймов в 2023 г. увеличился на 22,2% и составил 3,75 млрд руб. Количество выданных миркрозаймов увеличилось с 13,3 тыс. до 46,8 тыс (рост – 252%).

Число активных займов выросло с 22,7 тыс. на конец 2022 г. до 40,8 тыс. на конец 2023 г. (рост в 1,7 раз). Средневзвешенная ставка кредитов в 2023 г. увеличилась на 25,8 процентных пунктов до 113,6%. Средняя величина выданного займа выросла на 16,1% с 267,8 тыс. руб. до 321,4 тыс. руб.