Интегратор пожаловался Путину на московское метро, которое не приняло 1176 принтеров из-за грязной упаковки

ИТ-интегратор «Лаборатория Метатех» написал обращение Президенту России и главе Генпрокуратуры после того, как оказался в реестре недобросовестных поставщиков. Это случилось после просрочки поставки МФУ «Московскому метрополитену».

Письмо президенту

Как стало известно CNews, ИТ-интегратор компания «Лаборатория Метатех» (ООО «ЛМТ») пожаловалась Президенту России Владимиру Путину, генпрокурору Игорю Краснову и в Комитет Госдумы по безопасности и противодействие коррупции на действия «Московского метрополитена»и и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) при проведении госзакупки. Копии писем есть в распоряжении редакции.

«Лаборатория Метатех» заключила госконтракты на поставку МФУ с тремя государственными заказчиками — ГУП «Московский метрополитен», ГКУ «Организатор перевозок» и ГБУ «Мостронпроект». В письмах к главе государства и к генпрокурору поставщик заявляет, что столкнулся с различными трудностями при поставке, в числе которых были затягивание сроков, недопуск на территорию заказчика и отказ принимать товар по «формальным признакам».

«Просим Вас, Уважаемый Владимир Владимирович, оказать ООО «ЛМТ» содействие в раскрытии и ликвидации названного сговора, а также в восстановлении нарушенных прав ООО «ЛМТ»», сказано в письме (орфография сохранена). «ЛМТ» также планирует обратиться в суд.

Осторожно, двери закрываются

В конце сентября 2024 г. ГУП «Московский метрополитен» заключил контракт на 363,3 млн руб. на поставку печатной техники с поставщиком ООО «ЛМТ». Всего к поставке планировалось 1176 МФУ в три этапа.

Freepik Поставщик обратился к Президенту после поставки МФУ

3 октября 2024 г. МФУ были поставлены на экспертизу, однако не приняты заказчиком по «признакам формального несоответствия», следует из документов. Нарушения прописаны в актах выявленных недостатков, среди них заказчик выделил нетоварный вид (грязь на поверхности упаковки МФУ), упаковку, которая имеет следы вскрытия и механические повреждения, а также отсутствие на ней информационного листа с указанием реквизитов наименования товара, количества штук в упаковке, наименования страны происхождения товара и т.д.

7 октября поставщик направил в адрес заказчика уведомление с просьбой назначить дату и время доставки товара и в тот же день «Московский метрополитен» уведомил компанию о нарушении сроков поставки товара. 8 октября разместил решение о расторжении контракта в одностороннем порядке.

При этом согласно госконтракту, заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения госконтракта в случае неоднократного (от двух и более раз) нарушения сроков и объемов поставки товаров. Нарушение сроков поставки на момент принятия решения об одностороннем расторжении, «составило 0 дней», отмечается в письме.

CNews задал «Московскому метрополитену» вопросы о причинах расторжения контракта и ожидает ответов.

10 октября поставщик повторно поставил товар для проведения экспертизы и он снова не был принят заказчиком по признакам «формального несоответствия» (зафиксированы нарушения требований к упаковке, к наличию документов, не предусмотренных условиями контракта, подтверждающих класс энергоэффективности, цветность, диапазон печати и т.п.), отмечает «ЛМТ».

Поставщик не согласился с замечанием, ссылаясь на то, что указанные требования не установлены в техзадании императивно, а заводом изготовителем указанные сведения не указываются и направил несогласие с нарушениями.

Недопуск на территорию

В день поставки товара, 17 октября 2024 г., два грузовых автомобиля с товаром прибыли на объект по адресу г. Москва, ул. Верхнелихоборская, д.5 с14. Всего с учетом водителей было 11 человек.

Однако на КПП охранник объекта сообщил, что пропуска на прибывших не выписаны и распоряжения на допуск автомобилей и представителей поставщика на территорию заказчика нет. Но как утверждает поставщик, место и время поставки, как и количество работников, были согласованы с заказчиком заранее.

Затем охранник сообщил, что пропуска оформлены только на двух представителей поставщика и одну грузовую машину с ее водителем. Грузчики, а также другие автомобили не были допущены на территорию объекта. Поставщик составил акт о недопуске на территорию объекта и препятствованию отгрузки по этапу контракта. Согласно акту недопуска на объект, в не допущенных автомобилях, находился основной объем товара, а также все сопроводительные документы.

После допуска на объект представители заказчика попросили разгрузить одну единицу товара (МФУ «Катюша»). После визуального осмотра, представители заказчика сообщили об отказе в приемке оборудования, о чем составили акт.

Картриджей на всех нет

Товар не был принят заказчиком, в том числе в связи с отсутствием дополнительных картриджей производства ООО «Катюша принт». При этом до заключения контракта между ООО «ЛМТ» и официальным дистрибьюторам «Катюши» была договоренность о поставке, в количестве и сроках как самих МФУ, так и дополнительных картриджей к ним, утверждает компания.

«МФУ находились на складе у дилера, и с их поставкой проблем не возникло, однако дополнительные картриджи ООО «Катюша принт» поставлять отказалось», — отмечается в письме в Прокуратуру.

«Работники ГУП «Московский метрополитен», не принявшие товар, были осведомлены о том, что у поставщика возникли проблемы с поставкой именно картриджей, о чем задавали наводящие вопросы: «ну что, получилось у вас закупить картриджи?», что так же свидетельствует о сговоре работников ГУП «Московский метрополитен» и ООО «Катюша принт»», — считают в «ЛМТ».

«Вышеуказанное дает основания полагать, что ООО «ЛМТ» выиграло конкурс, предназначавшийся для другого поставщика», следует из письма.

Представители «Катюши» заявили CNews, что не оказывают влияния на коммерческую деятельность дистрибьюторов и партнеров, а компания «ЛМТ» не является официальным партнером по поставке продукции «Катюша принт».

Реестр недобросовестных поставщиков

По мнению метрополитена, поставщик по состоянию на 08.10.2024 ООО «ЛМТ» не поставил товар по первому этапу поставки, срок поставки истек 07.10.2024 и ООО «ЛМТ» нарушило срок предоставления товара на экспертизу по требованию заказчика на два календарных дня (03.10.2024). То есть, в представлении заказчика, имели место два нарушения.

Однако поставщик указывает, что «подготовительные этапы», в том числе экспертиза товара до его поставки, в поставку товара не входят, являются дополнительными условиями госконтракта. «ЛМТ» полагает, что условие госконтракта о праве заказчика на односторонний отказ от госконтракта по причине неоднократного нарушения сроков поставки товаров, распространяется только на нарушение сроков самой поставки, а не экспертизы.

«Заказчик явно и открыто препятствовал осуществлению действий поставщиком по устранению нарушений сроков поставки товара», — следует из письма.

В конце октября ФАС по Москве отказала ГУП «Московский метрополитен» во включении сведений в отношении ООО «ЛМТ» в реестр недобросовестных поставщиков. Однако ФАС позже пересмотрела собственное решение и 12.11.2024 года решила включить сведения в отношении ООО «ЛМТ» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

Согласно документу об одностороннем расторжении контракта, первый этап поставки товара должен быть осуществлен до 7 октября 2024 г. И на дату 8 октября товар поставлен не был. При этом заказчик выявил и нарушение при поставке образцов для экспертизы с просрочкой на два дня. Был также составлен акт о выявленных недостатках. И из-за неоднократного нарушения сроков поставки и недостатков заказчик принял решение об одностороннем отказе от контракта.

ФАС согласилась с этими доводами и 11 ноября решила включить в реестр недобросовестных поставщиков ООО «ЛМТ».

Чем занимается «ЛМТ»

Основным направлением деятельности компании является дистрибуция серверов, систем хранения данных, компьютерных комплектующих, ODM продукции, программного обеспечения, а также производство серверов и ПК. Также «ЛМТ» производит собственное вычислительное и сетевое оборудование, которое внесено в реестр Минпромторга.

Сумма исполненных госконтрактов компании с 2020 г. превышает 3,3 млрд руб. «ЛМТ» поставляла продукцию для авиационного холдинга «Сухой», Федерального казначейства, Пенсионного фонда и т.д.