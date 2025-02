У китайцев в приказном порядке отбирают разработчика USB-чипов

Решение суда по делу FTDIH и FTDI

Высокий суд Лондона отказал в удовлетворении ходатайства китайского холдинга FTDI Holding Ltd о приостановке действия указа правительства Великобритании, который предписывает ему избавиться от мажоритарной доли в шотландском разработчике чипов FTDI, пишет The Register.

FTDI является бесфабричным разработчиком интегральных микросхем, преимущественно для USB- контроллеры и -конвертеры, а также выпускает USB-модули в сборе и кабели для них. Кроме того, компания выполняет разработку специализированных чипов (ASIC) на заказ, оказывает консалтинговые услуги и имеет контракты с ведущими контрактными производителями микросхем мира.

В списках Регистрационной палаты Великобритании (Companies House) FTDI Holding Ltd числится как британская компания, отмечает The Register, однако фактически холдинг принадлежит пяти юридическим лицам, зарегистрированным в Китае и связанным с инвестиционной компанией Jiayin Investment Ltd, которая находится под контролем властей КНР.

В разговоре с The Register, представитель FTDI Holding Ltd заявил о том, что в компании разочарованы решением суда и не согласны с его оценкой относительно рисков, которые влечет за собой сделка.

Предыстория вопроса

Распоряжение с требованием к FTDI Holding Ltd продать принадлежащие ей 80,2% в капитале шотландского чипмейкера было выпущено в ноябре 2024 г. по инициативе Пэта Макфаддена (Pat McFadden), канцлера герцогства Ланкастерского (формально вторая по значимости после премьер-министра должность в правительстве Великобритании; – прим. CNews).

В 2021 г., по информации правительства Великобритании, доля FTDI Holding Ltd в капитале FTDI превысила 75%. Чиновник усмотрел в факте приобретения китайской компанией мажоритарной доли FTDI угрозу национальной безопасности, в том числе рисков передачи КНР технологий и интеллектуальной собственности для производства полупроводников, разработанных в Великобритании.

Холдинговой компании было предписано в течение последующих 30 дней подготовить проект плана отчуждения активов, связанных с FTDI. Предъявлять подобные требования кабинету министров позволяет закон «О национальной безопасности и инвестициях» от 2021 г. (National Security and Investment Act 2021; NSIA).

После получения уведомления о необходимости расстаться с активом FTDI Holding Ltd обратилась в лондонский с суд с ходатайством о приостановке процедуры на время пересмотра решения в порядке надзора (judicial review).

Нынешнее судебное решение, вынесенное Высоким судом Лондона, в том числе подтверждает законность и уместность применения данной правовой нормы в случае с FTDI, отмечает The Register. По мнению суда, риски в части угроз национальной безопасности, обрисованные Макфадденом, являются «реальными и существенными», а удовлетворение ходатайства представителей холдинга, фактически принадлежащего КНР, поспособствовало бы «продлению периода актуальности этих рисков».

Впрочем, как утверждают в FTDI Holding Ltd, суд также заявил о наличии реальных перспектив того, что разрешение на судебный пересмотр будет в итоге все же будет выдано по «одному или нескольким основаниям».

Отмена сделки между Nexperia и Newport Wafer Fab

Властям Великобритании не впервой обращаться к NSIA, когда дело касается британских компаний полупроводниковой отрасли и иностранных игроков, желающих установить над ними контроль. Одним из наиболее известных случаев, когда эта норма была применена, является отмена сделки по поглощению компании Newport Wafer Fab из Южного Уэльса, крупнейшего предприятия Великобритании по производству полупроводниковой продукции.

В августе 2021 г. чипмейкер Newport Wafer Fab перешел в собственность китайского контрактного производителя смартфонов Wingtech Technology. Последний купил 100-процентную долю в британской компании через свою нидерландскую «дочку» Nexperia NV, которая, в 2017 г. откололась от другого производителя полупроводников из Нидерландов – NXP Semiconductors – и затем стала собственностью Wingtech. Практически сразу же после завершения сделки Newport Wafer Fab без объяснения причин разорвала все контракты с клиентами из США, в том числе с компанией Ideal Semiconductor.

В 2022 г. правительство Великобритании, воспользовавшись положениями NSIA, обязало Nexperia отказаться от сделки и найти для Newport Wafer Fab более подходящего, по мнению министров, покупателя. Таковым в итоге стала компания Vishay Intertechnology из Пенсильвании (США), которой покупка британского актива обошлась в $177 млн.

Руководство Nexperia вмешательством властей Великобритании и исходом дела оказалось не слишком довольно, охарактеризовав меры, принятые правительством, как «неожиданные и несправедливые» (“unexpected and wrongful”).

По словам Тони Верслуйса (Toni Versluijs), менеджера Nexperia в Великобритании, его компания буквально спасла Newport Wafer Fab от банкротства и планировала вложить в развитие производственной площадки существенные средства. В общей сложности она способна обеспечить выпуск 32 тыс. кремниевых пластин в месяц с использованием технологического процесса 200 нм.

«Из всех вариантов это соглашение с Vishay является наиболее жизнеспособным для обеспечения будущего площадки поскольку Vishay, как и Nexperia, имеет надежную клиентскую базу, которая позволит загрузить предприятие», – добавил Верслуйс.