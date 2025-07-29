Российский телевизионный завод-уголовник продается Сбербанку или «Яндексу» за миллиарды

Завод «Квант» по производству ТВ, задолжавший работникам зарплату на миллионы рублей, за что стал фигурантом уголовного дела, может стать собственностью Сбербанка или NexTouch. Переговоры уже ведутся, сумма сделки – около 3 млрд руб., и это без учета долгов завода на 5 млрд руб. Также одним из потенциальных покупателей назван «Яндекс», однако приближенный к интернет-гиганту источник CNews сообщил, что компания не собирается покупать завод или забирать его во владение.

Три претендента на один завод

Российский завод «Квант» по производству телевизоров в обозримом будущем может сменить владельца. Как пишет «Коммерсант», его хотят прибрать к рукам сразу два российских ИТ-гиганта – Сбербанк и «Яндекс».

Обе компании очень тесно связаны с рынком телевизоров, развивая собственные линейки смарт-ТВ. Но есть и третий претендент – компания «Некст-Т», известная под брендом NexTouch. Это производитель школьных интерактивных досок, и она тоже хочет купить этот завод.

По информации издания, «Квант» ведет переговоры с потенциальными владельцами. Сумма сделки может составить 3 млрд руб. – в нее не входят долги завода в размере приблизительно 5 млрд руб.

Источник CNews, близкий к «Яндексу», сообщил, что интернет-гигант не намерен покупать завод или забирать его во владение.



Предмет переговоров

«Квант» – это крупный отечественный завод по выпуску телевизоров с площадками в Воронеже и подмосковном Зеленограде. В числе прочего он собирал телевизоры китайских брендов – Xiaomi, TCL и пр.

«Квант» «Квант» переживает не лучшие свои времена

В последние месяцы дела у «Кванта» идут не самым лучшим образом. В июле 2025 г. CNews писал, что он перестал платить сотрудникам зарплату, накопив по ней долги на десятки миллионов рублей, в результате чего против него завели уголовное дело.

«Квант» теряет крупных клиентов – в августе 2024 г. популярная в России китайская компания TCL прекратила поставки «Кванту» комплектующих для сборки ее телевизоров. Ранее абсолютно аналогично поступила не менее популярная в России китайская компания Xiaomi.

В апреле 2025 г. на «Кванте» был полностью остановлен выпуск ТВ российского бренда Irbis, но не по вине завода. Эти ТВ почти никто не покупает, спрос на них крайне низкий.

С финансовой точки зрения у «Кванта» тоже не все гладко – в 2024 г. его чистая прибыль составила лишь 3,3 млн руб. Выручка за тот же период достигла 4,9 млрд руб., но всего за год она упала на 62%.

Помимо этого, завод еще и теряет сотрудников, притом стремительно. По информации сервиса «Контур.Фокус», к концу 2024 г. в штате «Кванта» числилось около 800 человек – примерно на 200 меньше, чем годом ранее.

И все-таки интерес есть

Несмотря на ситуацию на заводе, перечисленные компании могут быть заинтересованы в его приобретении. По словам собеседника «Коммерсанта» на рынке бытовой техники, сделка будет безденежной.

В Сбербанке пока не комментируют возможную покупку, а вот представители NexTouch уже уведомили издание., что компания «заключила договоренность» о приобретении активов с нынешним владельцем «Кванта» и по совместительству его гендиректором Михаилом Етоновым.

К моменту выхода материала об этой договоренности не было известно ничего – ни сумма сделки, ни размер доли, которую получит NexTouch. «Целью сделки является возобновление производства телевизоров в России, а также модернизация части производственных мощностей для других типов продукции, включая сенсорные экраны, экраны для автомобилей, интерактивные панели и другие устройства», – сказали изданию представители NexTouch.

Запутанная схема

В NexTouch сообщили изданию, что в настоящее время компания также ведет переговоры со всеми кредиторами «Кванта» и оценивает стоимость находящегося в его распоряжении оборудования. «Партнером в данной сделке выступит один из крупных банков, оценочная стоимость компании – 3 млрд руб. без учета долгов», – добавили представители компании.

Название этого «крупного банка» в NexTouch раскрывать не стали. Как пишет «Коммерсант», «если соглашение с кредиторами не будет достигнуто, рассматривается приобретение производственных мощностей через процедуру банкротства или выкуп при переходе собственности к "Сберу"».

ООО «Квант» на 38% принадлежит Етонову, на 62% – компании ООО «Квант-Сервис», но Етонов – конечный владелец завода. По информации издания, 19-процентная доля Етонова в ООО «Квант» в настоящее время находится в залоге у «Лаборатории Алисы» (принадлежит «Яндексу»). Оставшаяся доля заложена в ПАО «Сбербанк».

Компания ООО «Квант-Сервис» на 100% принадлежит Етонову. Доля этой компании полностью находится в залоге у ПАО «Сбербанк».

Что изменится

Сбербанк выпускает телевизоры под собственным брендом Sber с 2022 г. В том же году увидели свет и первые телевизоры «Яндекса».

Участники российского рынка видят выгоду в приобретении столь крупного завода. «В условиях санкций и растущих требований к локализации такой актив может оказаться весьма ценным», – сказала изданию глава департамента бытовой техники «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина.

Впрочем, она уверена, что по-быстрому привести завод в чувство новые владельцы, кем бы они ни были, не смогут ввиду переизбытка производственных мощностей в России. Иными словами, конкуренция в этой сфере сильна. По оценке Сениной, вероятнее всего после смены владельца часть завода будет законсервирована, и работать он будет с загрузкой на уровне 10-15%.

Директор департамента бытовой электроники дистрибутора OCS Владислав Бородин уверен, что смена владельца пойдет заводу на пользу. «Такие игроки, как "Сбер" и "Яндекс", способны обеспечить предприятию гарантированные объемы заказов, загрузив мощности на максимум, что критично для выхода на рентабельность», – сказал он «Коммерсанту».

У Сениной прямо противоположное мнение на этот счет – по ее словам, Сбербанку «Квант» не нужен ввиду наличия у него своего отдельного завода. «Яндексу» же придется выпускать на «Кванте» до 700 тыс. телевизоров в год, чтобы окупить приобретение, а это втрое больше нынешних объемов производства.