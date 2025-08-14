CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Промышленные роботы и венчурные инвестиций в ИТ. Утверждена стратегия инновационной системы Москвы

Мэр Москвы в августе 2025 г. утвердил стратегию модернизации инновационной системы города до 2030 г. Сам же план предусматривает рост доли технологического сектора в городской экономике, увеличение выручки высокотехнологичных компаний, рост венчурных инвестиций, а также рост доли затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и патентной активности.

План развития

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил стратегические планы развития инновационной системы города до 2030 г., об этом в своем Telegram-канале заявил мэр столицы. Ведь уже в 2025 г. в Москве действует масштабная система кооперации науки и бизнеса.

Со слов Сергея Собянина, центральным инструментом реализации стратегии в 2025 г. остается Московский инновационный кластер, созданный в 2018 г. Ведь за шесть с лишним лет он стал масштабной экосистемой, объединяющей науку и бизнес для разработки и внедрения передовых технологий.

Основой взаимодействия служит цифровая платформа i.moscow — единое окно для доступа к более чем 50 услугам, включая поддержку научных разработок, выстраивание кооперационных цепочек, пилотное тестирование решений и привлечение финансирования. Сервисы кластера с 2020 г. доступны не только московским, но и компаниям из других регионов России. 14 августа 2025 г. в экосистеме Московского инновационного кластера (МИК) — свыше 40 тыс. участников, платформу посетили более 10 млн человек, а за время ее работы пользователи получили свыше 130 тыс. услуг.

1333333333333333333333333333333333_1.jpeg
Градостроительный комплекс Москвы
Утверждены планы развития инновационной системы Москвы до 2030 г., стратегия предусматривает увеличение промышленных роботов и больше венчурных инвестиций в ИТ

Компании кластера привлекли около 49,1 млрд руб. частных инвестиций и займов. Более 9,8 тыс. предприятий получили через платформу i.moscow свыше 20,5 млрд руб. в виде грантов и субсидий. Программа поддержки научных разработок и патентной активности позволила оформить 37% всех патентов, регистрируемых в Москве, с использованием сервисов МИК. В кластере предоставляются гранты на патентование, действуют образовательные программы и уникальная в России система льготного кредитования под залог интеллектуальной собственности.

Также сформированы 16 отраслевых объединений, где компании реализуют более 200 совместных проектов. Это позволяет эффективно выстраивать производственные цепочки, снижать издержки и ускорять вывод инноваций на рынок.

Среди созданных разработок — роботизированные системы для станков и сортировки отходов, цифровые платформы для строительной отрасли, водородные энергетические установки, оборудование для переработки пластика, а также медицинские технологии, такие как препараты для регенерации кожи, системы мониторинга инфузий и решения на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) для анализа рентгеновских изображений.

Внедрение инноваций

Программа пилотного тестирования инноваций играет ключевую роль, предоставляя возможность испытывать разработки в реальных городских условиях. В Москве действует 277 площадок, охватывающих медицину, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) и логистику. За время работы программы проведено свыше 625 испытаний, по результатам которых город и бизнес приобрели инновационную продукцию на 4,4 млрд руб. Общий объем грантов на проекты в 2025 г. превысил 600 млн руб.

snimok_ekrana_2025-08-14_123852.png

Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
На площадке «Печатники» резидент «Технорэд» открыл центр по производству промышленных роботов

Компании в сфере научных разработок, информационных технологий (ИТ) и промышленности могут претендовать на гранты до 30 млн руб. для покупки оборудования и развития бизнеса. С 2022 г. эта программа позволила оснастить свыше 920 производств и лабораторий, привлекая более 16,5 млрд руб. частных инвестиций при поддержке города на сумму 7,2 млрд руб.

Кластер «Ломоносов» на Воробьевых горах в научно-технологическом центре Московского государственного университета (МГУ) стал ключевым объектом инфраструктурного развития. Построенный и запущенный за два года при поддержке Правительства Москвы, он объединил 76 компаний, работающих в области биомедицины, нанотехнологий, робототехники, космических исследований и искусственного интеллекта. В 2024 г. их совокупная выручка составила 15 млрд руб. Среди разработок — электронно-лучевой томограф пятого поколения, системы для обработки нефтяных скважин и технологии обеспечения донорской плазмой.

Летом 2025 г. мэр Москвы Сергей Собянин объявил о создании еще двух кластеров на территории инновационного научно-технологического центра «Воробьевы горы», которые будут построены силами города.

Экономика Москвы

C 2019 г. валовой региональный продукт (ВРП) Москвы вырос на четверть, что позволяет российской столице занимать второе место среди крупнейших городских экономик мира, уступая лишь Нью-Йорку, при этом опережая Шанхай, об этом 5 мая 2025 г. на встрече с Президентом России Владимиром Путиным рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин. По предварительным данным, ВРП Москвы по паритету покупательной способности за 2024 г. вырос на 5,5%, до $1,39 трлн. Для сравнения: валовой внутренний продукт (ВВП) России в 2024 г., по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), увеличился на 4,3%.

«В 2020 г. мы были на пятом месте, с 2023 г. вышли на второе, причем рядом в списке у нас довольно серьезные города, — продолжил Собянин. — С учетом того, как развивается Китай, непросто будет удерживать это место, но и мы не стоим на месте и в 2025 г. С учетом наших заделов: инвестиций, кадрового потенциала, возвращения промышленности — нам удастся удерживать эту позицию, по меньшей мере в тройке городов-лидеров».

По данным столичной мэрии, основными драйверами экономики города являются ИТ-сектор, телекоммуникации, обрабатывающая промышленность, недвижимость и строительство. Так, за шесть лет московский ИТ-сектор вырос более чем вчетверо, и в 2025 г. цифровые сервисы занимают 36% экономики города. В свою очередь, 71% оборота всего российского ИТ-сектора приходится на Москву.

Особенностью московской экономики является глубокое проникновение цифровизации в муниципальные службы — образование, здравоохранение, транспорт. В городе реализованы проекты электронной медицинской карты и электронной школы, которые регулярно пополняются новыми ИТ-сервисами. Столичная медицина является одним из флагманов в стране по внедрению нейронных сетей.

Развитию цифровой экономики и реального сектора, по оценке московских властей, способствует разветвленная программа поддержки бизнеса. В тех же технопарках резидентам положены налоговые льготы, субсидии и гранты. В целом в городе имеется несколько инструментов государственно-частного партнерства — офсетные контракты (инвестор обязуется производить требуемые городу продукты, власти — закупать их в определенный срок), льготные кредиты под поручительство города, аренда земли под важные производства по ставке 1 руб. в год и другие.

В итоге как причиной, так и следствием активного развития экономики Москвы является рост прямых инвестиций. За 2024 г. показатель вырос на 4,4% и превысил 8 трлн руб., что является историческим рекордом. В целом за шесть лет, по словам мэра, объем инвестиций в сопоставимых ценах увеличился вдвое. На Москву приходится пятая часть всех инвестиций в основной капитал по стране. Причем подавляющая часть вложений является частной инициативой — на столичные власти пришлась доля около 10%, или 800 млрд руб. инвестиций.

