ИТ-«внучка» «Ростелекома» хочет провести IPO до конца 2025 года

ИТ-«внучка» «Ростелекома» планирует выйти на биржу до конца 2025 г. Это необходимо сделать для привлечения инвестиций в размере 5 млрд руб. Рынок сохраняет спрос на активы этого сектора и ждет снижения ставки Центрального Банка России, от чего во многом будут зависеть итоги размещения, говорят аналитики.

Планы выхода на биржу

ИТ-«внучка» «Ростелекома» запланировала первичное публичное размещение акций или initial public offering (IPO) до конца 2025 г., пишет РБК. В компании «Базис» изучают различные пути укрепления позиций и реализации долгосрочного потенциала на рынке ИТ-решений.

Разработчик программного обеспечения (ПО) для управления динамической ИТ-инфраструктурой, руководство компании «Базис» (принадлежит «дочке» «Ростелекома» РТК-ЦОД) планирует провести IPO осенью-зимой 2025 г. и привлечь до 5 млрд руб.

Гендиректор «Базис» Давид Мартиросов рассказал РБК, что компания «Базис» в сентябре 2025 г. «изучает различные пути укрепления позиций и реализации долгосрочного потенциала на рынке решений управления динамической ИТ-инфраструктурой». Один из вариантов развития — выход на публичный рынок, объяснил он. «Мы видим в этом шаге возможность заложить основу для нового витка роста, усилить доверие к нашему бренду и привлечь ресурсы для амбициозных задач, которые стоят перед ИТ-компанией. На данном этапе мы находимся в процессе всестороннего анализа, и пока рано говорить о каких-либо конкретных шагах или сроках», — сказал Мартиросов.

История и финансовые показатели

ИТ-компания «Базис» была образована в 2021 г. путем объединения цифровых активов «Тионикс» («дочка» РТК-ЦОД) и Digital Energy (входила в ГК YADRO), к которым год спустя была присоединена «Скала Софтвер» (ранее принадлежала ГК «ГС-Инвест»).

По информации iKS-Consulting, в 2021 г. 95,2% российского рынка управления динамической ИТ-инфраструктурой занимали зарубежные игроки, в первую очередь американские VMware, Microsoft и Citrix Systems. Эти три ИТ-компании приостановили работу в России в 2022 г. в связи с началом специальной военной операции (СВО) России на Украине и вводом против первой санкций со стороны западных стран. В результате в 2023–2024 г. процесс ИТ-импортозамещения ускорился и доля российских игроков начала расти. По итогам 2024 г. она составила 53%. При этом «Базис» стал лидером рынка управления динамической ИТ-инфраструктурой среди российских поставщиков, занимая 19,3% рынка. Среди основных конкурентов компании — «Киберпротект» (17,5%) и «Орион софт» (13,1%). По оценке аналитиков iKS-Consulting, к 2031 г. отечественные ИТ-продукты в сегменте управления динамической ИТ-инфраструктурой займут 81,6% рынка, а его объем увеличится с 45,3 млрд руб. в 2024 г. до 130,1 млрд руб. в 2031 г.

В результате слияния трех компаний в 2022 г. возник бренд «Базис». Выручка ООО «Базис» в 2024 г. выросла на 63%, до 4,6 млрд руб., чистая прибыль — на 25,3%, до 2 млрд руб., следует из данных государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (БФО).

В августе 2025 г. было образовано АО «ГК «Базис», которое в сентябре владеет 100% ООО «Базис». Компания «Базис» разрабатывает ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой. В этот сегмент входит в том числе софт для серверной виртуализации, виртуализации рабочих мест (VDI), контейнеризации, программно-определяемые ИТ-решения и прочее.

Перспективы у IPO

Старший аналитик Альфа-Банка Анна Курбатова, оценивает сумму IPO до 5 млрд руб. как вполне достижимую в текущих рыночных условиях. Она считает момент для выхода на биржу удачным, так как рынок ожидает смягчения политики Центрального Банка (Центробанк) России и роста инвестиций в акции, часть которых будет направлена на новые ИТ-компании. Решение «Базиса» выйти на рынок капитала она объясняет достаточным масштабом бизнеса ИТ-компании. На что компания потратит привлеченные средства, будет зависеть от формата, по которому будет проходить IPO «Базиса» (cash-in или cash-out), продолжает Курбатова журналисту РБК. Если будет выбран формат cash-in (когда новые средства от продажи акций поступают в компанию, а не акционерам), то обычно привлеченные деньги ИТ-компании направляют на увеличение ресурсов для поддержки будущего роста. Это может быть открытие новых технологических и продуктовых направлений, наем новых специалистов, расширение производственной базы, в ряде случаев — финансирование сделок M&A (слияний и поглощений), перечисляет эксперт.

Спрос на акции ИТ-компаний на российском рынке держится на высоком уровне, так как в перспективе именно эти бумаги могут показывать заметный возврат на инвестиции, говорит инвестиционный стратег Управляющей компанией (УК) «Арикапитал» Сергей Суверов. В то же время он считает критически важным направление деятельности конкретной ИТ-компании. «Фундаментально ведь компания «Базис» — привлекательный вендор, у которого все в порядке с собственным капиталом, нет долговой нагрузки, за спиной стоит надежная материнская компания РТК-ЦОД, которая предоставляет виртуальную инфраструктуру для крупнейших заказчиков в государственном секторе, в сферах ритейла, банков, энергетики, нефтегаза и т.д.», — отмечает эксперт.

Аналитик «Финам» Никита Степанов отмечает, что продолжающееся смягчение денежно-кредитной политики Центробанка России способствует привлечению средств через IPO для «Базиса» и других ИТ-компаний. Текущее время для выхода на биржу он считает наиболее подходящим, поскольку спад в ИТ-секторе завершается, что позволит ИТ-компаниям демонстрировать двузначный рост. Оценку «Базиса» он сможет дать только после публикации официальных финансовых результатов за 2024 и 2025 г.