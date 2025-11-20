Рынок криптовалют потерял $1,2 трлн всего за месяц

С начала осени 2025 г. с криптовалютного рынка было стерто более $1 трлн, поскольку опасения по поводу завышенных оценок технологических компаний и траектории процентных ставок в США вызвали массовую распродажу спекулятивных активов. Совокупная рыночная стоимость более 18 тыс. криптовалют сократилась на 25% с момента пика 6 октября, что уничтожило около $1,2 трлн капитализации.

Бегства трейдеров

Крипторынок потерял $1,2 трлн из-за бегства трейдеров, пишет Financial Times. Хоть криптоинвесторы и любят торговать с плечом, но заходят все дальше, не думая о последствиях, говорят эксперты.

По данным CoinGecko на 20 ноября 2025 г., за последние шесть недель с криптовалютного рынка было стерто более $1 трлн, поскольку опасения по поводу завышенных оценок технологических компаний и траектории процентных ставок в США вызвали массовую распродажу спекулятивных активов. Совокупная рыночная стоимость более 18 тыс. криптовалют сократилась на 25% с момента пика 6 октября 2025 г., что уничтожило уже около $1,2 трлн капитализации.

19 ноября курс биткойна снова опустился ниже очередного психологического уровня $90 тыс., достигнув $88,5 тыс. Опрошенные Bloomberg эксперты не исключают, что в ближайшее время курс биткойна может протестировать новые психологические отметки $85 тыс. и $80 тыс. Аналитики отмечают, что убытки по маржинальным ставкам ускорили падение, а негатив перекинулся и на фондовые площадки: индексы в Гонконге, Японии и Южной Корее потеряли от 1,7% до 3,3%, в Европе — около 1,4%.

Unsplash - Art Rachen Рынок криптовалют потерял $1,2 трлн, поскольку трейдеры избегают спекулятивных активов

Достигнув в начале октября 2025 г. пика $126 тыс., курс биткойна начал довольно быстро терять набранные позиции. Аналитики объясняют такую динамику политикой Федеральной резервной системы (ФРС) США, от которой ждут паузы в снижении учетных ставок, а также желанием зафиксировать прибыль рядом крупных криптовалютных инвесторов.

Падение рынка

Резкое снижение стало разворотом после летнего ралли, когда сектор рос на обещаниях Дональда Трампа (Donald Trump) сделать США биткоин-супердержавой и назначении в Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США председателя, лояльного криптоиндустрии. «Несмотря на институциональное принятие и позитивный регуляторный импульс, рост крипторынка с начала 2025 г. полностью стерся», — сказал аналитик по крипторынку из Cantor Fitzgerald Бретт Ноблаух (Brett Knoblauch).

10 октября 2025 г. стал худшим днем для крипторынка, когда угроза президента США Дональда Трампа ввести 100% тарифы на импорт из Китая спровоцировала каскадную распродажу. Это привело к ликвидации маржинальных позиций на сумму около $19-20 млрд — крупнейшему однодневному обвалу по данным Coinbase и CoinGlass, затронувшему более 1,6 млн трейдеров. Bitcoin (BTC) обвалился на 10-12%, опустившись ниже $110 тыс. с пика в $125 тыс., в то время как Ethereum (ETH) и Solana (SOL) потеряли до 15-20% за часы.

Unsplash - TabTrader Падение рынка

Помимо биткоина, более чем на 40% с начала 2025 г. упали шесть из 20 крупнейших криптовалют, включая Shiba Inu, Sui и Avalanche — каждая примерно на 60%. Некоторые аналитики считают, что криптокрушение 10 октября 2025 г. может объяснять и резкое падение отдельных сегментов американского фондового рынка в последние недели. Индекс Goldman Sachs, отслеживающий убыточные технологические компании, популярные среди розничных трейдеров, потерял 19% с момента пика 15 октября.

Сквозь горизонт

Аналитики Financial Times подчеркивают, что геополитический шок от тарифов усилил оттоки из рисковых активов, но долгосрочный тренд остается позитивным на фоне институционального принятия. Инвесторам рекомендуется снизить леверидж и мониторить торговые войны для минимизации рисков в условиях повышенной волатильности.

«Инвесторы в крипто обожают плечо. И раз за разом мы видим, как трейдеры заходят слишком далеко, думая, что в этот раз все будет иначе», — отметил глава исследований Bitwise Asset Management Райан Расмуссен (Ryan Rasmussen). В отрасли этот день уже окрестили «10/10» за масштаб волатильности, усиленной высокой маржей и техническими сбоями на биржах вроде Binance и Coinbase.

По оценке генерального директора CEA Industries Дэвида Намдара (David Namdar), текущая коррекция — это не полноценный крах, а затяжная отдача от октябрьских событий. «Масштаб распродажи в этот раз иной: позиции были крупнее, плечо — выше, а процесс выхода — дольше. Фундаментальные факторы при этом не изменились», — пояснил он.

«Мы наблюдаем значительный откат в розничной торговой активности на рынке акций США примерно с середины октября 2025 г.», — сказал партнер и заместитель главы исследований в Vanda Вирадж Пател (Viraj Patel), потоки в защитные биржевые фонды, отслеживающие широкий фондовый рынок, одновременно выросли, добавил он.