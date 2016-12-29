В 2017 г. вырастет спрос на продажников и ИТ-специалистов

В 2017 г. на рынке труда вырастет спрос на продажников и ИТ-специалистов, в частности, специалистов по кибербезопасности, сообщили CNews в группе «Альфастрахование». К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций», проведя исследование для аналитического центра «Альфастрахование».

Специалисты «Альфастрахования» провели опрос глав HR-служб 95 российских компаний с оборотом от 100 млн руб. в год и выяснили, что в 2016 г. HR-специалисты чаще всего искали менеджеров по продажам и ИТ-специалистов. На конец года немалая часть этих вакансий остается незакрытой.

Недостаток продажников объясняется сокращением покупательской способности: на фоне сложной экономической ситуации доход менеджеров по продажам, две трети заработной платы которых зависит от процентов с продаж, резко упал. В результате специалисты начали активно менять сферу труда и количество качественных сотрудников ощутимо сократилось, пояснили в компании.

Рост потребности в ИТ-специалистах и, прежде всего, в разработчиках мобильных платформ, обусловлен расширением каналов продаж за счет мобильных приложений. Многие компании считают развитие этой области необходимой мерой для успешного расширения бизнеса, поэтому хотели бы нанять экспертов с опытом, которые могут предложить компании уже готовые решения. Необходимость в специалистах по кибербезопасности и информационной защите обусловлена уязвимостью давно созданных продуктов и сервисов. Сфера кибербезопасности имеет значительный технический уклон, и три четверти позиций в ней относятся к техническим.

Аналитики портала SuperJob считают, что в 2017 г. востребованными среди ИТ-специалистов также будут веб-разработчики, аналитики Big Data со знанием отраслей и программисты на Java c двухлетним опытом работы. Однако, по мнению портала, не все специалисты смогут рассчитывать на хорошие места: на рынке наблюдается избыток ИТ-директоров малых и средних фирм, которые не выдержали конкуренции и закрылись в этом году. Крупные компании при этом хотели бы видеть в своих рядах сотрудников, способных решать более масштабные задачи.

«Современные реалии приводят к перестройке рынка труда: некоторые профессии отходят на второй план, другие же, наоборот, становятся более востребованными, — отметил Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» группы «Альфастрахование». — Компании, нацеленные на сферу услуг и продаж, немного быстрее реагируют на смещение акцентов в сторону виртуального пространства и развивают ИТ-департаменты, отделы риск-менеджмента и антикризисного управления».