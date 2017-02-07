LeEco увеличила чистую прибыль на 10-35% по итогам 2016 года

Компания Leshi Internet Information & Technology Co. Ltd, (размещенное на бирже предприятие группы компаний LeEco), на основе предварительной оценки финансового департамента, объявила об устойчивом росте финансовых показателей по итогам 2016 г. Согласно полученным данным, компания увеличила объем чистой прибыли на 10-35% в сравнении с показателями 2015 г.: она составила около 630,33 млн ~ 773,59 млн юаней в 2016 г. (около $91,6 млн ~ $112,4 млн) против 573,03 млн юаней в 2015 г. ($83,2 млн). Подробные данные будут детально раскрыты в годовом отчете за 2016 г., сообщили CNews в LeEco.

Как отмечается, значительные продажи смартфонов, телевизоров и других смарт-устройств на рынках Китая, Индии, США и России стали основой годового роста компании. LeEco в 2016 г. получила обширную новую аудиторию пользователей, выйдя на международный уровень, что, как ожидается, обеспечит производителю стабильный рост в будущем.

По словам президента LeRee (LeEco Russia and Eastern Europe) Виктора Сюя, продажи смартфонов LeEco в России 2016 г. превысили запланированные показатели. «За 4 месяца официальных продаж в России бестселлер Le 2 занял лидирующие позиции в сегменте смартфонов с диагональю экрана 5,5 дюймов. В планах LeRee на 2017 год — запуск продаж смарт-телевизоров и внедрение других элементов открытой экосистемы LeEco в России», — добавил Виктор Сюй.