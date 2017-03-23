Panasonic получит контрольный пакет акций разработчика автомобильных систем Ficosa

Японская корпорация Panasonic приобретет контрольный пакет акций испанской компании Ficosa International, S.A. (Ficosa), мирового поставщика автомобильных систем и компонентов. К уже имеющимся 49% акций корпорация добавит еще 20%, сделав Ficosa своей консолидированной дочерней компанией, сообщили CNews в Panasonic. Ожидается, что этот шаг должен укрепить позиции Panasonic в автомобильном сегменте — к 2019 финансовом году японская корпорация рассчитывает увеличить продажи решений, компонентов и систем для автомобильной промышленности до 2 трлн йен.

Партнерство с Ficosa началось в 2015 г. с разработки электронных зеркал и систем помощи водителю (ADAS). В ближайшей перспективе компании будут совместно развивать технологии для подключаемых (к интернету) автомобилей, а также решения для самоуправляемого транспорта, систем безопасности и электромобилей, сообщил Ёсио Ито, старший управляющий директор Panasonic.

Недавно Panasonic и Ficosa приступили к монетизации своего первого совместного продукта, подписав контракт с одним из европейских автопроизводителей на поставку зеркал заднего вида с функцией беспроводной оплаты. С помощью этого гаджета владельцы автомобилей смогут без остановки проезжать пункты оплаты автодорог, тогда как зеркало будет самостоятельно оплачивать все необходимые сборы. Внешне разработка Panasonic и Ficosa почти не отличается от обычного зеркала заднего вида, однако в ней есть встроенный модуль для чтения карты и небольшой экран, на котором отображается стоимость проезда. По словам разработчиков, функционал этой системы идет гораздо дальше обычной оплаты — зеркало обменивается разнообразной информацией с пунктами контроля на автодороге и может делиться ею, например, с навигатором. Данный проект рассчитан на семь лет, стоимость контракта составила €50 млн.