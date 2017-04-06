Розничный бизнес «Мегафона» на Урале возглавил Алексей Быков

Компания «Мегафон» объявила о новых кадровых назначениях. На должность директора Уральского филиала компании «Мегафон Ритейл» назначен Алексей Быков, ранее возглавлявший развитие бизнеса на массовом рынке в Свердловском отделении оператора. На этом посту он сменил Егора Заречнева, который принял решение продолжить свою карьеру в другой отрасли, сообщили CNews в «Мегафоне».

Сегодня на Урале открыто более 250 фирменных салонов «Мегафон», которые ежегодно посещают свыше 20 млн человек. На долю собственной розницы «Мегафона» приходится 35% всех подключений к оператору. Основная задача нового топ-менеджера — повысить уровень сервиса и качество обслуживания клиентов, а также обеспечить оптимизировать работу филиала, рассказали в компании.

«Для меня важный шаг и большая ответственность — возглавить розничное направление “Мегафона” на Урале. Одновременно с развитием сети и повышением скорости мобильного интернета мы работаем над тем, чтобы наши абоненты были довольны не только качеством услуг, но и уровнем обслуживания в салонах. Моя задача — чтобы уральцы, однажды выбрав SIM-карту “Мегафона”, пользовались услугами в нашей сети на протяжении многих лет, а заходя в салоны связи, всегда получали профессиональную и оперативную консультацию и были довольны представленным на витрине ассортиментом», — прокомментировал свое назначение Алексей Быков.

Алексей Быков родился 8 апреля 1986 г. в городе Черновцы (Украина). Окончил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики по специальности «Сети связи и системы коммутации», квалификация — инженер. Свою карьеру в сфере телекоммуникаций начал в 2008 г. в компании «Уральский Джи Эс Эм» с должности инженера технического департамента, в 2012 г. занимал позицию менеджера проектов в компании «Мегалабс», с 2013 г. работал руководителем по развитию бизнеса на массовом рынке Свердловского отделения компании «Мегафон». Алексей Быков женат, воспитывает сына.