Неаудированная выручка «Лаборатории Касперского» по МСФО выросла в 2016 г. на 4%

«Лаборатория Касперского» подвела финансовые итоги 2016 г., а также рассказала о своих достижениях за этот период. На протяжении последних 10 лет общемировая выручка компании ежегодно росла в среднем на 34%. Бизнес-показатели компании за прошлый год также продемонстрировали уверенный рост: консолидированная неаудированная выручка по МСФО увеличилась на 4% и составила $644 млн, а российские продажи в рублевом выражении выросли на 15%, сообщили CNews в «Лаборатории Касперского».

Рост коснулся не только финансовых показателей, но и численности сотрудников — в 37 офисах компании по всему миру работают свыше 3600 специалистов, что на 11% больше, чем годом ранее.

Знаковым событием 2016 г. в сегменте продуктов для домашних пользователей стал выпуск бесплатного решения Kaspersky Free. С момента его выхода «Лаборатория Касперского» увеличила свое присутствие на потребительском рынке ПК в России на 4,3% (расчет основан на данных Gartner о количестве компьютеров на базе Windows). При этом эффект каннибализации оказался крайне низким: отток пользователей коммерческих продуктов компании на бесплатное решение составил менее 1%, отметили в компании. В целом же онлайн-продажи «Лаборатории Касперского» в России показали 11% рост по итогам прошлого года.

Компании удалось усилить позиции на российском корпоративном рынке и, в частности, в сегменте крупного бизнеса — продажи в рублевом выражении относительно прошлого года увеличились на 20% и 35% соответственно. Основной точкой роста в B2B-секторе стали новые специализированные решения и сервисы, направленные на обнаружение, реагирование и прогнозирование кибератак, рассказали в «Лаборатории Касперского». Среди них — платформа для противодействия целевым атакам, решения для безопасности промышленных объектов, защита от DDoS-атак, решения для обеспечения безопасности финансовых организаций, экспертные и образовательные сервисы.

В 2016 г. «Лаборатория Касперского» выполнила ряд крупных проектов в сфере индустриальной безопасности. На рынок были выпущены специализированное решение для защиты критической инфраструктуры Kaspersky Industrial CyberSecurity и безопасная операционная система Kaspersky OS, интегрированная в маршрутизаторы Kraftway. Кроме того, компания запустила собственный промышленный CERT — центр реагирования на компьютерные инциденты на индустриальных и критически важных объектах.

«За последний год мы значительно расширили портфолио наших корпоративных продуктов новыми решениями и экспертными сервисами, которые позволяют компаниям выйти за пределы защиты конечных устройств и дают возможность предотвращать кибератаки еще до их начала. Раннее распознавание угроз, их прогнозирование и своевременное реагирование на любые риски — именно так должна выглядеть сегодня по-настоящему надежная система информационной безопасности, и именно в этой области мы работаем особенно интенсивно. Уже сейчас 29% выручки “Лаборатории Касперского” в сегменте крупного бизнеса приходится на подобные специализированные решения, и мы рассчитываем, что именно это направление будет основным фактором нашего роста в будущем», — рассказал Сергей Земков, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.