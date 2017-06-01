Решение RS-Securities от R-Style Softlab адаптировано к новым требованиям законодательства

Компания R-Style Softlab обновила модуль «Депозитарий», входящий в программный комплекс RS-Securities V.6, который предназначен для автоматизации работы банковского бэк-офиса на фондовом и срочном рынках. В поддержку требований Положения Банка России от 13.05.2016 № 542-П ИТ-компания добавила в систему возможность производить массовую регистрацию документов по корпоративным действиям в разрезе депонентов и регистрацию входящих документов по изменениям ключевых атрибутов в анкетах ценных бумаг, сообщили CNews в R-Style Softlab.

В рамках выполненных работ по обновлению модуля специалисты R-Style Softlab реализовали процедуру массовой регистрации входящих документов по списку депонентов, добавили новую печатную форму «Регистр депонентов», на базе имеющегося отчёта по справочнику ценных бумаг создали печатную форму «Регистр ценных бумаг».

Кроме того, ИТ-компания включила в систему две новые информационные операции — «Уведомление депонентов», автоматизирующую рассылку клиентам входящей информации о корпоративных действиях, и «Отправка документов», упрощающую массовое формирование однотипных исходящих документов для большого числа получателей.

«Банк России регулярно обновляет законодательную базу, а мы, как разработчики, оперативно реализуем его требования в своих продуктах, чтобы наши клиенты всегда пользовались актуальными ИТ-решениями, — сообщил Евгений Мефёд, руководитель проектов департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab. — Также мы постоянно работаем над расширением функциональности своих продуктов: в дальнейших планах по развитию RS-Securities — разработка процедур автоматического импорта входящих документов, полученных от НРД или других депозитариев, а также экспорт исходящих документов, формируемых в системе».