Продажи Eaton в I квартале превысили $5 млрд

Компания Eaton объявила о том, что чистая и операционная прибыль на акцию во II квартале 2017 г. составили $1,15. Чистая прибыль на акцию во II квартале 2017 г. увеличилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Операционная прибыль на акцию без учёта расходов на интеграцию недавних приобретений в размере $1 млн в первых кварталах 2017 и 2016 гг. также увеличилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.

Продажи в I квартале 2017 г. составили $5,1 млрд, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2016 г. Увеличение продаж обусловлено 2-процентным ростом органических продаж, частично компенсированным однопроцентным снижением в связи с негативным влиянием курса иностранных валют.

«Операционная прибыль на акцию во втором квартале оказалась на уровне верхней границы нашего прогноза, — отметил Крейг Арнольд (Craig Arnold), президент, главный операционный директор и член совета директоров компании Eaton. — В начале квартала мы ожидали рост органических продаж на 1-2% и 1,5-процентное негативное влияние курса иностранных валют. В результате наши органические продажи выросли на 2%, что соответствует верхней границе прогноза, а негативное влияние курса иностранных валют на продажи было меньше, чем мы ожидали, и составило всего 1%. Рост органических продаж на 2% совпадает с тем ростом, который был у нас в I квартале 2017 года».