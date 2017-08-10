В Mail.Ru Group повысили прогноз роста выручки по итогам года до 23-26%

Mail.Ru Group опубликовала неаудированную отчетность в соответствии с МСФО и сегментные финансовые данные за II квартал 2017 г. Cовокупная сегментная выручка компании выросла на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила p13,127 млрд. В свою очередь, совокупный сегментный показатель EBITDA вырос на 6,5% — p4,595 млрд, а совокупная чистая прибыль компании — на 2,1% (p3,038 млрд).

По итогам I полугодия компания показала следующие результаты в сравнении с аналогичным периодом прошлого года: рост совокупной сегментной выручки — на 33,3% (p26,328 млрд); рост совокупного сегментного показателя EBITDA — на 12,8 (p9,846 млрд); рост совокупной чистой прибыли — на 18,5% (p6,812 млрд). Остаток денежных средств на счетах по состоянию на 30 июня 2017 г. составил p8,597 млрд.

«Мы ожидаем, что выручка в 2017 году увеличится по сравнению с 2016 годом на сопоставимой основе не на 17–21%, как мы говорили ранее, а на 23–26%, и составит от p52,6 до p53,9 млрд. В 2017 году мы продолжим активно инвестировать в наши новые продукты в значительном объеме, так как мы видим в них значительный потенциал. Мы полагаем, что в 2017 году они не внесут вклада в показатель EBITDA. Также до конца года мы по-прежнему не ожидаем от Юлы или BeepCar значимого вклада в формирование выручки в 2017 году. Таким образом, мы полагаем, что в 2017 году показатель EBITDA составит около p20 млрд», — сказал председатель совета директоров компании Дмитрий Гришин.