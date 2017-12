Dassault Systèmes приобрела компанию-партнера No Magic

Dassault Systèmes сообщила о подписании окончательного соглашения о приобретении No Magic, Incorporated, специализирующейся на разработке глобальных решений для модельно-ориентированного системного инжиниринга, проектирования архитектуры ПО и совокупностей систем (system of systems). Штаб-квартира No Magic расположена в Аллене, штат Техас, компания имеет офисы в Литве и Таиланде.

Приобретение No Magic способствует укреплению портфолио отраслевых решений Dassault Systèmes на базе платформы 3DEXPERIENCE, за счет объединения процессов проектирования систем для развития «интернета впечатлений» (Internet of Experiences) – сеть умных и автономных решений, которые виртуально соединяют окружающие нас в реальном мире предметы, среду обитания и саму нашу жизнь.

Корпоративные заказчики, небольшие компании и специалисты предприятий аэрокосмической промышленности (NASA/JPL, Boeing, Lockheed Martin), автомобильной промышленности (Ford, Renault, Honda, BMW, Nissan) и других отраслей (Sony, Panasonic, John Deere, GE Healthcare, Pfizer, J.P. Morgan, PayPal) используют решения No Magic, в том числе основной продукт MagicDraw, который входит в пакет Cameo Suite, предназначенный для моделирования бизнес-процессов, архитектур, программного обеспечения и систем – и все это с поддержкой командной работы. Благодаря этому заказчики получают динамичное визуальное представление, могут минимизировать корпоративные риски, снизить издержки и ликвидировать уязвимые места с точки зрения операционной деятельности, обусловленные применением сложных бизнес- и ИТ-систем, использующих множество различных технологий и стандартов.

Обеспечивая заказчикам No Magic преемственность, Dassault Systèmes намерена интегрировать решения No Magic в свою платформу 3DEXPERIENCE, дополнив и укрепив таким образом программные приложения CATIA. Все это обеспечит "единый достоверный источник", с помощью которого любой сотрудник компании сможет использовать непрерывные цифровые 3D процессы и работать со всеми аспектами жизненного цикла впечатлений, начиная с требований, моделей архитектур базовых систем, архитектур систем и подсистем, заканчивая функциональным, концептуальным, логическим и физическим имитационным 3D моделированием.

Платформа 3DEXPERIENCE поддерживает принцип открытости, предоставляя широчайший спектр открытых стандартов и языков для проектирования систем, в том числе STEP, Modelica, FMI, ReqIF и OSLC. Приобретение позволит дополнить этот спектр ставшими уже отраслевым стандартом моделями и языками, такими как UML-SysML, DoDAF, MODAF, UPDM и UAF.

Кроме того, данное приобретение обеспечит небольшим компаниям и профессиональным пользователям доступ к более динамичным инструментам разработки, что позволит им улучшить моделирование бизнес-процессов.

«Мы рады стать частью Dassault Systèmes и их прорывного подхода к проектированию и разработке продукта, – сказал Гэри Данкансон (Gary Duncanson), президент и главный исполнительный директор No Magic. – Вместе наша экспертиза и ведущие позиции бренда CATIA позволят открыть новые возможности в моделировании совокупностей систем в различных отраслях и странах, реализации инициатив по созданию автономных систем с моделированием программных архитектур ПО, и а также создать новые перспективы за счет сочетания бизнес-процессов, моделирования систем и корпоративной архитектуры. Компании Dassault Systèmes и No Magic разделяют общие взгляды и придерживаются подхода, в котором главным приоритетом являются потребности клиентов, разрабатывая решения, позволяющие сделать наш современный интегрированный мир менее сложным».

«Приобретение No Magic будет позиционировать Dassault Systèmes в качестве бесспорного ведущего поставщика решений для разработки программного обеспечения для всех встраиваемых систем, а также позволит создать среду, в котором сборка, тестирование и выпуск программного обеспечения будет осуществляться быстрее, чаще и с большей надежностью, – отметил Филипп Лофе (Philippe Laufer), главный исполнительный директор CATIA, Dassault Systèmes. – Благодаря высококвалифицированным специалистам и лидирующим ресурсам No Magic мы сможем ускорить реализацию этого унифицированного и интегрированного подхода».

Завершение транзакции зависит от выполнения обычных предварительных условий, в том числе от получения одобрения от иностранных инвестиций в США и в Литве.