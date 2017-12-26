Сбербанк и «Ростелеком» увеличат капитал для редевелопмента «Телеком-5» до 8,8 млрд руб.

Сбербанк и «Ростелеком» на паритетных правах подписали соглашение об увеличении капитала субфонда коммерческой недвижимости в форме совместного предприятия «Телеком-5» до 8,8 млрд рублей. Сделка организована при участии Сбербанк Инвестиции (100% дочерняя компания Сбербанк). Сбербанк и «Ростелеком» вносят дополнительно по 2,4 млрд рублей в совместное предприятие, сохраняя в нем 50%.

Цель увеличения капитала – приобретение у «Ростелекома» 22 дополнительных объектов недвижимости общей площадью свыше 139 тыс. кв. м. в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге для максимального раскрытия инвестиционного и девелоперского потенциала объектов. Портфель под управлением совместного предприятия увеличен в общей сложности до 38 объектов в одиннадцати городах России. Общая площадь объектов в собственности совместного предприятия превысила 239 тыс. кв. м., находившихся ранее в собственности «Ростелекома».

Создание совместного предприятия было реализовано Сбербанком и «Ростелекомом» в декабре 2016 года на базе первых 16 объектов. На данный момент подписано соглашение о намерениях с компанией LEGENDA Intelligent Development о реализации девелоперского проекта на одном из объектов в Санкт-Петербурге. Кроме того, получено более 10 предложений от инвесторов на покупку или совместный девелопмент объектов, составляющих порядка 40% от портфеля недвижимости совместного предприятия (с учетом сделки 2017 года).

Джеймс Корриган, управляющий директор «Сбербанк Инвестиции», отметил: «Ростелеком – наш ключевой клиент и долгосрочный партнер, и эта сделка стала хорошим примером наших партнерских отношений в непрофильной области для компании. Привлечение инвесторов в проект из числа других клиентов Сбербанка, например, LEGENDA Intelligent Development, подтверждает успешность продвижения подобной стратегии и является позитивным сигналом не только для нашего бизнеса, но и для российского рынка в целом».

«Мы уверенно идем вперед. Для «Ростелекома» этот проект – не что иное как апробация принципиально новой модели монетизации своих избыточных недвижимых активов. В условиях сегодняшнего крайне вялого рынка традиционные способы (высвобождение и продажа) реализуются с трудом. При этом, аккумулирование активов, имеющих девелоперский потенциал на внешнем периметре, образованном вместе со статусным финансовым партнером, позволяет создать профессиональную asset-management команду и найти способы и возможности наиболее оптимального вовлечения объектов в оборот, в том числе и с сохранением в отдельных случаях присутствия в них «Ростелекома», – сказал вице-президент, административный директор «Ростелекома» Дмитрий Куракин. – Полагаю, что уже в следующем году наши компании ощутят реальный эффект от этого проекта».