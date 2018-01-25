Торговый оборот «Альпари» в 2017 году превысил $1,3 трлн

«Альпари» объявила о том, что по итогам 2017 года торговый оборот бренда превысил $1,3 трлн, что на 29% больше, чем в 2016 году. Это достижение во многом стало результатом увеличения активности трейдеров и инвесторов, высокой волатильности на валютном рынке, проведенного усовершенствования линейки продуктов, развития инвестиционных и технологических сервисов, а также улучшения качества предоставляемых услуг клиентам. Таким образом, «Альпари» уверенно удерживает лидерство на многих рынках присутствия как по числу клиентов, так и по объему торговых операций.

По итогам прошлого года у клиентов «Альпари» в разных странах мира самой популярной валютной парой по-прежнему остается EUR/USD. Динамика роста по этому финансовому инструменту составила почти 30%. Среди крупных валютных пар за прошлый год ощутимо прибавили инструменты с японской йеной – USD/JPY, GBP/JPY, EUR/JPY. Оборот по ним по сравнению с 2016 годом вырос более чем в 1,5 раза, на 57-77%. Также значительно увеличился оборот по парам AUD/USD и USD/CAD.

Клиенты «Альпари» продолжают наращивать интерес к торговле золотом. Торговый оборот по инструменту XAU/USD вырос на 37% по сравнению с прошлым годом.

Стабильный приток клиентов был зафиксирован и в инвестиционных сервисах ПАММ-счет и ПАММ-портфель. Количество активных инвесторов в ПАММ-сервис на конец 2017 года превысило 25 тыс. человек, а количество активных управляющих – более 4 тыс. человек. В 2017 году среднемесячный торговый оборот ПАММ-сервиса составил более $15 млрд.

«Бренд "Альпари" готовится открыть новую страницу истории своей работы на рынке Евросоюза. Знаковым событием в конце прошлого года для нас стало получение лицензии на инвестиционную брокерскую деятельность от Комиссии по финансовым рынкам и рынкам капитала Республики Латвия. Ожидается, что свою операционную деятельность компания Alpari Europe IBS AS, входящая в состав международного финансового бренда "Альпари", начнет в первом полугодии 2018 года. Кроме того, мы продолжаем расширять бизнес в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, Маврикии и других странах бассейна Индийского океана. В июне прошлого года в России начал операционную деятельность лицензированный форекс-дилер «Альпари Форекс», – сказал владелец международного финансового бренда «Альпари» Андрей Дашин.

В целом 2017 год является историческим для российского внебиржевого рынка Форекс в связи с началом работы лицензированных форекс-дилеров. Первым клиентом компании «Альпари Форекс» — российского юридического лица международного финансового бренда «Альпари» — стал чемпион мира по быстрым шахматам, гроссмейстер Сергей Карякин, он подписал договор на обслуживание и зарегистрировал «Личный кабинет».

С момента старта своей деятельности компания «Альпари Форекс» внесла существенную лепту в популяризацию и разъяснение преимуществ российской юрисдикции для отечественных трейдеров. Так, в течение 2017 года было проведено более 20 образовательных мероприятий в ведущих экономических высших учебных заведениях страны, а также в офисах официальных партнеров компании в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах России.

По итогам прошлого года количество трейдеров и инвесторов, использующих для работы на внебиржевом валютном рынке мобильные приложения международного финансового бренда «Альпари», превысило 400 тыс. Прирост новых пользователей составил 300 тыс. человек. На данный момент в линейке сервисов «Альпари» насчитывается три приложения — Alpari Invest, Alpari Options и Alpari Mobile. Функционал мобильных приложений «Альпари» постоянно расширяется, а количество скачиваний в разных странах мира продолжает расти.

В 2017 году свое успешное развитие продолжила еще одна компания бренда – «Альпари Голд», которая специализируется на продаже и покупке инвестиционных монет из драгоценных металлов и оказывает консультационные услуги. Высоким спросом в 2017 году у российских клиентов пользовались золотые монеты «Георгий Победоносец» (Россия), «Филармоникер» (Австрия) и «Золотой кленовый лист» (Канада). Под занавес года компания запустила новое направление – продажу серебряных инвестиционных монет, чтобы удовлетворить высокий спрос на этот инструмент.

Социальная ответственность по-прежнему остается важной составляющей деятельности бренда «Альпари». Так, благотворительный фонд «Альпари», который более 12 лет назад учредил Андрей Дашин в Республике Татарстан, по итогам 2017 года оказал помощь нуждающимся детям и семьям на сумму более чем 15,6 млн руб. БФ «Альпари» в минувшем году провел свыше 170 благотворительных мероприятий, что на 26 % больше по сравнению с 2016 годом. Была оказана помочь более 6 000 подопечных. В проведении акций и программ фонда помогали более 500 волонтеров.

Ярким событием ушедшего года стал визит Сергея Карякина в Казань по приглашению Благотворительного фонда «Альпари». Он побывал в специальной общеобразовательной школе имени Н.А. Галлямова, где провел сеанс одновременной игры с воспитанниками, подарил им шахматы со своими автографами и ответил на вопросы, вдохновляя своим примером изменять обстоятельства жизни к лучшему. Это событие имело широкий общественный резонанс не только в Татарстане, но и в России. «Альпари» намерена продлить контракт с Сергеем Карякиным в 2018 году.

Летом 2017 года «Альпари» стала лауреатом главной общественной премии «Финансовая элита России». Компания получила Гран-при в номинации «Форекс-брокер года». Кроме того, лауреатом премии «Финансовая элита России» стал и благотворительный фонд «Альпари» в номинации «Региональный благотворительный фонд года».