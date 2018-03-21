Mail.Ru Group и НИУ ВШЭ запускают совместную программу Master of Arts

Mail.Ru Group совместно с Департаментом интегрированных коммуникаций факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики запускает в рамках дополнительного профессионального образования программу «Коммуникации в сфере IT» по новой образовательной траектории Master of Arts.

Преподавателями станут практикующие эксперты — от создателей стартапов и руководителей бизнеса до медиаменеджеров и журналистов. Студентом-слушателем может стать любой желающий.

Кураторами модулей программы станут Егор Тимофеев, пресс-секретарь РБК, Михаил Умаров, управляющий партнер агентства Comunica, Ольга Зыряева, директор по корпоративным коммуникациям Mail.Ru Group, Светлана Гуляева, исполнительный продюсер телеканала Дождь, Елена Кирюшина, digital-директор «Ведомостей», Игорь Челотканов, старший консультант по цифровым коммуникациям Ketchum, Дмитрий Осадчук, креативный директор Mail.Ru Group, и Юрий Ветров, руководитель команды дизайна Mail.Ru Group. Автором идеи и программы выступает Анастасия Жбанова, директор по продуктовым и медиакоммуникациям Mail.Ru Group.

Курс состоит из шести блоков: организация коммуникаций в сфере IT и управление ими; продвижение IT-стартапов, IR и ICO; антикризисное управление в сфере IT; медиаменеджмент, контент и его продвижение; digital-маркетинг; брендинг, айдентика и креатив.

Пройдя программу курса полностью, слушатели поймут, как строится продвижение IT-продуктов, какова специфика стартапов и крупных компаний, какие роли играют пресс-секретарь и PR-специалист, чем занимается маркетинг, зачем нужен брендинг цифровых продуктов, как придумывать дизайн-проекты самому и с привлечением дизайн-команды.

Также они узнают, как помочь бизнесу привлечь инвестиции и нивелировать риски для крупных компаний, научатся понимать медиа, разберутся в их экономике и процессе создания контента.

«Это первый в России курс, который позволяет получить профильное образование по направлению "Коммуникации в сфере IT". Чем больше у PR-специалиста будет понимания того, как коммуникации могут помочь бизнесу и как работают смежные специальности, тем больше шансов сделать отрасль эффективной. Мы использовали весь свой опыт и связи с лучшими специалистами, чтобы объяснить на примерах, как помочь компании разработать эффективную программу коммуникаций. Мы специально пригласили представителей медиа, создателей стартапов, бизнес-консультантов, аналитиков, маркетологов, SMM-специалистов, дизайнеров и специалистов по IR для того, чтобы показать студенту, как строится весь процесс, а не только часть, связанная с PR», — отметила Анастасия Жбанова, автор идеи и программы, директор по продуктовым и медиакоммуникациям Mail.Ru Group.

«Выстраивание правильной коммуникационной стратегии, позиционирование, брендинг продуктов, внутренние коммуникации, digital-маркетинг, — все это уже стало неотъемлемой частью любого бизнеса. Динамично развивающаяся IT-индустрия бросает вызов специалистам в сфере коммуникаций и стимулирует развитие новых инструментов продвижения и форм коммуникаций. Цель данной программы — показать специфику коммуникационного инструментария в IT и стартап индустрии», — сказала Мария Мордвинова, заместитель руководителя Департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ, академический руководитель образовательной программы бакалавриата «Реклама и связи с общественностью».

Занятия будут проходить по средам и субботам в вечернее время в корпусе НИУ ВШЭ в центре Москвы. Полный курс займет семь месяцев. По окончании курса студент будет защищать итоговый проект. Выпускники получат возможность пройти практику в одной из компаний лекторов и кураторов, а также получить консультации по дальнейшему развитию карьеры. Прохождение обучения гарантирует получение диплома о профессиональной переподготовке НИУ ВШЭ.