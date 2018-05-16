«Карма» подвела итоги первого хакатона для крипто-анархистов

С 12 по 13 мая в Москве прошел финальный раунд хакатона крипто-анархистов, организованный платформой p2p-кредитования «Карма». Участниками финала стали 16 разработчиков из Владивостока, Москвы, Подмосковья и Улан-Удэ. Все они прошли отбор из более чем 100 участников онлайн-этапа.

Победителями стали шесть разработчиков со следующими решениями. Владимир Храмов (Москва) - с решением по созданию децентрализованной p2p-крипто-биржи. Николай Ноздрин-Плотницкий и Дмитрий Богомолов (оба - Москва) - с решением в области наследственного права - платформа для управления правами наследования кошельками на базе одного из блокчейнов. Дмитрий Данев (Москва) и Максим Земсков (Жуковский) - с решением для прохождения KYC-авторизации, в частности распознавания фотографии паспорта и распознавания текста персональных данных. Максим Скворцов (Улан-Удэ) - с решением для отказоустойчивости системы при высокой загрузке для нод блокчейна на базе CRDT.

Победители получили криптограмоты по $5 тысяч в токенах «Кармы» (KRM). В ближайшее время победителям хакатона будет сделано предложение о работе над первой кроссбордерной децентрализованной платформой p2p-кредитования.

«Мы организовали хакатон, потому что это один из лучших способов найти высококлассных разработчиков. Кроме того, у нас децентрализованный проект, и у нас нет задачи нанять всех в штат. Наша задача: создавать сообщество из автономных команд, которые обогащают нашу экосистему, разрабатывают приложения на базе нашей платформы, а взамен получают признание и возможность принять участие в интересном глобальном проекте. В рамках хакатона мы не ставили прямых задач. Мы дали участникам идеи проектов, которые за отведенное время нужно было довести до состояния, максимально близкого к готовому сервису или приложению. Уверен, что мы сможем найти применение знаниям и таланту наших победителей», - отметил сооснователь «Кармы» Юрий Гугнин.

Хакатон для крипто-анархистов - первый блокчейн-хакатон компании «Карма». Его главной целью стало формирование комьюнити лучших блокчейн-разработчиков России и привлечение их к разработке децентрализованной платформы p2p-кредитования «Карма».

Партнерами проекта стали «Нетология», РУССОФТ, Digital HR, Descrow, Bit Mine Corp, AppTractor, Bitcoin News, RusVest, CoinForce, SolarCoin, CoinAd.Media, Bitcoinme.ru, CoinChart.Online, «БлоГчейн Технологии».