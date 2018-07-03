Алена Бабушкина сменила Кшиштофа Флорчака на посту директора бизнес-группы по работе с потребительским сегментом Microsoft в России и СНГ

Алена Бабушкина заняла должность директора бизнес-группы по работе с потребительским сегментом по России и СНГ в Microsoft с 1 июля 2018 г.

На этом посту Алена Бабушкина сменила Кшиштофа Флорчака, который прокомментировал назначение: «Я очень рад, что руководителем стратегически важного для Microsoft направления по работе с потребительским сегментом станет такой опытный руководитель и талантливый специалист, как Алена. Microsoft вкладывает огромные усилия, чтобы совершенствовать опыт взаимодействия пользователей с продуктами и сервисами корпорации, а также укреплять сотрудничество с ключевыми партнерами. Я убежден, что под руководством Алены, разделяющей миссию и ценности компании, бизнес-группа продолжит активное развитие по всем направлениям».

В новой должности Алена Бабушкина займется продвижением потребительских продуктов, таких как Microsoft Windows, Microsoft Office, Xbox, а также развитием партнерской экосистемы с производителями устройств с поддержкой Windows 10 и локальными дистрибьюторами. С назначением Алена также займет место в совете директоров Microsoft Россия, и будет подчиняться непосредственно Даниэлю Москину, руководителю бизнес-группы по работе с потребительским сегментом в регионах Восточной Европы.

Алена Бабушкина имеет большой опыт в продажах и маркетинге в потребительском сегменте. Она работает в Microsoft с 2007 г, занимая различные руководящие позиции, и за это время не раз доказала свои исключительные лидерские качества и нацеленность на результат. Алена начала свою карьеру в корпорации с должности директора направления розничных продаж. В течение последних трех лет занимала должность директора по продажам в потребительском сегменте по России и СНГ. Алена Бабушкина имеет степень бакалавра экономики Новосибирского государственного университета экономики и управления, а также прошла программу профессиональной переподготовки по маркетингу в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова.