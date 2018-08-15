Huawei и Ivanti совместно разработают решения для кампусных сетей

Huawei подписала протокол о намерениях с компанией Ivanti, объединяющей информационные технологии и системы безопасности для повышения оптимизации управления цифровым рабочим местом и его защиты. Соглашение предполагает совместную разработку решений для защиты рабочих станций (endpoint security solutions) пользователей кампусной сети с учетом всех ее особенностей.

К информационной сети современного предприятия предъявляются высокие требования: она должна обеспечивать подключение множества различных устройств, в том числе промышленной техники, производственных инструментов, средств управления доступом и камер. В связи с этим системным администраторам приходится сталкиваться с такими проблемами, как работа со сложными и несовместимыми системами, обеспечение качества обслуживания огромного количества пользователей и минимизация растущих рисков информационной безопасности.

Решение Huawei-Ivanti объединяет управление рабочими станциями корпоративных пользователей. Huawei воспользуется разработкой Ivanti Unified Endpoint Manager и Endpoint Security for Endpoint Manager для повышения контроля над Huawei CloudCampus — системой, реализующей политику управление группами пользователей. Благодаря этому пользователи смогут получить необходимые права доступа на любом устройстве, не нарушая нормативно-правовые требования. К преимуществам этого решения также относятся удобство пользователей, единая пользовательская политика, сниженные административные расходы и эффективность управления ИТ-системами.

«Мы вступили в эпоху тотальной подключенности, в которой существует множество различных типов точек доступа, а количество подключенных к интернету устройств превышает число их владельцев. С одной стороны, это создает дополнительные возможности, с другой – риски информационной безопасности, — сказал У Ляньхэ (Wu Lianhe), вице-президент направления Switch & Enterprise Gateway компании Huawei. — В рамках сотрудничества компании Huawei и Ivanti, объединяют свои усилия, чтобы предоставить клиентам дополнительные решения для защиты рабочих станций в корпоративной сети».

«Обе компании имеют опыт цифровой трансформации международных заказчиков, предъявляющих высокие требования к безопасности и эффективности управления, – сказал Стив Дэли (Steve Daly), генеральный директор и председатель правления Ivanti. — Мы гордимся возможностью взаимовыгодного сотрудничества с Huawei в рамках этого соглашения, которое обеспечит высокий уровень безопасности и удобства для наших общих клиентов».

В решении Huawei CloudCampus реализована новая философия: Intent-Driven Network (IDN). Используя технологии анализа больших данных и искусственного интеллекта при запуске облачных и SDN-платформ, решение Huawei CloudCampus помогает предприятиям создавать инновационные сети, способные автоматически предоставлять услуги, прогнозировать потенциальные сбои и стабильно обеспечивать оптимальное качество обслуживания пользователей.

Решение Huawei CloudCampus работает на базе многоуровневой открытой архитектуры, позволяющей кампусной сети быть открытой на всех уровнях для всех сервисов и во всех сценариях использования, включая процессоры и сетевые устройства, вплоть до контроллеров. Используя эту открытую архитектуру, компания Huawei активно сотрудничает в четырех основных областях – экосистема сетевой инфраструктуры, экосистема промышленного приложения, экосистема терминального доступа и экосистема сетевого управления. Компания Huawei уже работает с более чем 30 отраслевыми партнерами и планирует в дальнейшем так же привлекать новых партнеров среди ведущих игроков рынка, чтобы разработать экосистему отраслевых приложений на верхнем уровне и экосистему взаимодействия сетевой инфраструктуры на нижнем уровне, тем самым обслуживая еще большее количество пользователей по всему миру.