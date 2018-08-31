Студенты 27 российских вузов стали амбассадорами Mail.Ru Group

Mail.Ru Group объявила список участников программы «Амбассадоры MRG»: в течение года 40 студентов, аспирантов и преподавателей будут евангелистами технологической компании в своих вузах. Программа стартует в 14 регионах и 27 крупных университетах, включая МГТУ им. Н. Э. Баумана, МФТИ, НИУ ВШЭ, Университет ИТМО, ДВФУ, УрФУ, НГУ, ВГУ и другие.

Студенты, аспиранты и молодые сотрудники 27 российских университетов стали амбассадорами Mail.Ru Group, и в ближайший год они будут представлять компанию в своем вузе и городе. Одна из ключевых задач амбассадоров — проводить в вузе образовательные активности от имени компании: организовывать лекции, вебинары, хакатоны и другие мероприятия. Также участники будут информировать студентов своего университета о бизнес-направлениях корпорации, ее продуктах и перспективах трудоустройства в Mail.Ru Group.

Средний возраст участников программы — 22 года, среди них студенты как технических, так и гуманитарных специальностей. Всего на программу было подано более 2 500 заявок из 149 учебных заведений в 42 регионах России.

Участники программы университетских амбассадоров MRG пройдут серию бизнес-тренингов, получат расширенный доступ к ряду продуктов компании и будут приглашены в московский офис Mail.Ru Group (с оплатой проезда и проживания), где пообщаются с топ-менеджерами компании. Также участники получат возможность войти в команду Mail.Ru Group. Двое амбассадоров стали стажерами еще до окончания отбора в программу.

«Mail.Ru Group уже более шести лет реализует образовательные проекты в ведущих технических университетах страны, но большая часть этих проектов сконцентрирована в Москве и городах присутствия компании и заточена на подготовку разработчиков. "Амбассадоры MRG" – концептуально новая программа, разработанная специально для коммуникабельных и активных студентов любых специальностей из российских вузов. Через программу амбассадоров мы хотим дополнительно обучать студентов в региональных вузах, а также формировать сообщество евангелистов, которое сможет продвигать информационные технологии в университетской среде», – отметил Сергей Марданов, директор по работе с вузами в Mail.Ru Group.

В 2018/19 учебном году амбассадоры будут работать в 14 регионах: в Москве и Подмосковье (МГУ им. М. В. Ломоносова, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МФТИ, МГИМО МИД России, МИЭТ, МГПУ, Московский Политех, НИТУ МИСиС, НИУ ВШЭ, РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, Финансовый университет при Правительстве РФ), Санкт-Петербурге (Университет ИТМО), Приморском крае (ДВФУ), Якутии (СВФУ им. М. К. Аммосова), Томской области (ТГУ, ТПУ), Новосибирской области (НГУ), Тюменской области (ТюмГУ), Свердловской области (УрФУ им. Б. Н. Ельцина), Пермском крае (НИУ ВШЭ — Пермь, ПГНИУ), Челябинской области (МГТУ им. Г. И. Носова), Самарской области (Самарский университет), Ростовской области (ДГТУ, ЮФУ), Воронежской области (ВГУ), Краснодарском крае (КубГУ).