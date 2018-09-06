Исследование GfK: глобальные продажи аудиоустройств составили 4,5 миллиарда евро

По данным исследования GfK, с января по июнь 2018 г. общие продажи на глобальном рынке аудиоустройств составили 4,5 млрд евро. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом еще остается потенциал для роста среди умных устройств с встроенными голосовыми помощниками или дополнительными функциями, способными повысить качество звучания. В зависимости от инновационного потенциала производителей изменения варьировались в различных категориях аудио.

Общий совокупный доход в наушниках и мобильных стереогарнитурах вырос с января по июнь 2018 г. на 26% и составил почти 2 млрд евро, итоговые продажи достигли 59 млн единиц устройств. На Европу (не включая СНГ) и Азиатско-Тихоокеанский регион пришлось 85% глобального оборота.

Объем продаж Bluetooth-устройств вырос на 80%, достигнув 60% глобального оборота наушников и гарнитур (42% годом ранее). В России рост был еще быстрее – продажи выросли в три раза, а доля Bluetooth устройств более чем удвоилась с 22% до 46%. Для устройств, совместимых с голосовыми помощниками в смартфонах, такая динамика выглядит очень многообещающе. Учитывая, что все больше производителей смартфонов отказываются от разъема для наушников, можно предполагать дальнейший рост сегмента беспроводных наушников и гарнитур.

Значительный рост объема продаж продемонстрировали высокотехнологичные наушники и гарнитуры, оснащенные системой активного шумоподавления или полностью беспроводные устройства, не имеющие проводного соединения даже между левым и правом наушником (true wireless). Азиатско-Тихоокеанский регион лидировал в этом сегменте в прошлом году и в 2018 г. сохранил свое положение. На регион пришлось более 75% оборота в этой категории с января по июнь 2018 г. Рост популярности высокопроизводительных Bluetooth наушников и гарнитур стоимостью от 150 евро и больше выразился в 15% росте средней цены.

Мультирум-устройства, которые позволяют воспроизводить разную музыку в разных комнатах, выросли на 11%. Это составило 23% общего оборота домашних аудиосистем, радиоустройств, док-станций и портативных колонок, тюнеров, проигрывателей, приемников и динамиков. Важность технологии возрастает, учитывая, что основные технологические компании выпускают обновления прошивок с поддержкой возможностей мультирум. Россия – исключение на рынке мультирум устройств, их доля около 6% с темпами роста не превышающими темпы роста рынка в целом.

Устройства, способные транслировать аудио через Bluetooth или Wi-Fi, сегодня уже стандарт: в первые полгода 2018 г. объем их продаж составил 71%.

Маркус Кик (Markus Kick), эксперт потребительской электроники GfK, сказал: «В 2018 мы видим все больше домашних аудиосистем, портативных колонок и саундбаров со встроенным голосовым помощником. Эти устройства демонстрируют трехзначный рост объема продаж и насчитывают 6% от объема продаж всех стриминговых устройств в первой половине 2018 г. В последние месяцы мы видели все больше продуктов, в которых управление голосом реализовано через дополнительный смарт-динамик, это позволяет встраивать такие устройства в умную экосистему. Время покажет, насколько перспективными будут подобные решения».

Возможности подключения становятся особенно важны, когда речь заходит об автомобильной электронике. Bluetooth-совместимые устройства составили более 50% оборота, на фоне появления все большего количества гаджетов с технологиями легкого подключения и управления смартфоном в автомобиле.

В первые шесть месяцев 2018 г. онлайн-продажи составили 23% от общего объема продаж аудиоустройств, за аналогичный период 2017 г. доля онлайн-продаж была на уровне 21%. Основной вклад в онлайн-продажи сделала Европа и развитые страны Азии: доля онлайн 27% и 24% соответственно. В отличие от других категорий, рост онлайн пока не оказал влияния на пик продаж: самый высокий спрос по-прежнему приходится на период Рождества, а не на ноябрь или дни акций ритейлеров, таких как «Черная Пятница».

В первые шесть месяцев 2018 г. радиоприемники с поддержкой цифрового вещания (DAB) достигли уровня продаж в 227 млн евро, что на 3% меньше, чем в тот же период прошлого года. В то время как оборот в цифровых радиоприемниках для домашнего использования падает, автомобильные радио демонстрируют рост в 6%. Причины две: с одной стороны, пользователи выбирают подобные устройства, чтобы иметь доступ к большему диапазону радиостанций. С другой стороны, некоторые страны, например, Норвегия, отказались от FM-вещания в пользу цифрового, что заставило потребителей покупать новые устройства. Отказаться от FM-вещания планирует и Великобритания.