ТУСУР и Cognitive Technologies открыли совместную лабораторию когнитивных технологий

Cognitive Technologies, разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств, сообщил об открытии в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) совместной лаборатории «Когнитивных технологий».

В качестве ее главных задач были названы подготовка кадров для новой отрасли когнитивных технологий, проведение научных исследований, сертификация и метрология технологических проектов.

Символическую ленточку на открытии перерезали президент и основатель группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова и проректор ТУСУРа по научной работе и инновациям Виктор Рулевский.

«Это университетский проект, эффективность которого будет определяться, в первую очередь, подготовкой кадров для новой отрасли, поэтому задача лаборатории – стать некоторой точкой, в которой проходит обучение, исследования и разработка, сертификация проектов, работа, связанная с метриками для систем компьютерного зрения, определением качества проектов», – сказала Ольга Ускова.

Она добавила, что создание центра такого уровня позволит нарастить правильную исследовательскую инфраструктуру университету, привлекать к совместной работе другие компании – мировых лидеров высокотехнологичной отрасли.

Открытию лаборатории предшествовали четыре года работы с исследователями и разработчиками ТУСУРа по отдельным пилотным проектам сферы, связанной созданием систем искусственного интеллекта.

«Мы обнаружили, что те команды студентов и преподавателей, которые выдает ТУСУР, по качеству находятся в самом мировом топе», – отметила Ольга Ускова.

Руководитель компании Cognitive Technologies также высказала убеждение, что, благодаря такой работе, в ближайшие 10 лет Томск и ТУСУР могут стать мировым центром по когнитивным технологиям, в первую очередь, по подготовке сенсоров для нового робототехнического мира.

Открытие лаборатории когнитивных технологий состоялось в рамках организованной в Томске сессии по определению контуров и рамок обновления Стратегии социально-экономического развития Томской области.