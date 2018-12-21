Исследование IDC: Рынок IoT в России в 2018 г. и прогноз до 2022 г.

Компания IDC выпустила два документа, касающихся динамично развивающегося рынка интернета вещей в России: обновленную версию IDC Russia Semiannual Internet of Things Spending Guide и базирующийся на ней годовой отчет Russia Internet-of-Things Market 2018-2022 Forecast.

Версия IDC Russia Semiannual Internet of Things Spending Guide является частью Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide и на текущий момент включает 82 сценария применения технологий Интернета вещей и количественный анализ стека технологий, необходимых для осуществления этих сценариев.

В годовом отчете Russia Internet of Things Market 2018-2022 Forecast IDC представляет текущее состояние рынка интернета вещей в России и прогноз его развития. В 2018 г. объем российского рынка интернета вещей, по оценке IDC, составил $3,67 млрд. В период с 2018 г. по 2022 г. включительно инвестиции в оборудование, программное обеспечение, услуги и связь, привлеченные для создания решений интернета вещей, будут расти в среднем на 18% ежегодно (CAGR). На конец 2022 г. расходы на интернет вещей со стороны конечных пользователей в России составят $7,61 млрд.

Основными факторами, влияющими на развитие рынка интернета вещей в России, IDC видит стратегические инициативы компаний по построению цифровых предприятий, а также решение таких задач, как интеграция ИТ с операционной деятельностью, оптимизация бизнес-процессов и повышение их эффективности, рост конкуренции внутри индустрий. Важное влияние оказывают государственные проекты по цифровизации экономики и отдельных секторов, например, транспортной отрасли.

Производство и транспорт остаются лидирующими отраслями по инвестициям в интернет вещей. Компании процессного и дискретного производства выбирают технологии интернета вещей для мониторинга производственных процессов, таких как контроль качества производимой продукции и оптимизация энергопотребления, а также мониторинга работы производственных активов. Среди набирающих популярность сценариев использования интернета вещей в промышленности можно выделить решения по обеспечению безопасности сотрудников на предприятиях и по охране окружающей среды. Использование интернета вещей в транспортной отрасли продолжит свой рост за счет цифровизации отрасли в целом, применения передовой практики, которую сегодня внедряют лидеры отрасли. Третий по объёму инвестиций сегмент частных пользователей вносит свой вклад в развитие рынка за счет растущего использования умных устройств населением, распространения «умных домов» и решений по безопасности частного транспорта.

Инвестиции в ИТ-услуги и оборудование составляют около 70 % от всего рынка как следствие использования собственных разработок в основных проектах и роста числа устройств для передачи данных. Тем не менее, IDC видит растущий интерес к применению аналитических программных решений для извлечения ценной информации из данных с умных устройств.

«Полученные бизнес-выгоды от реализации проектов интернета вещей служат хорошей основой для дальнейшего расширения и внедрения технологий интернета вещей. Компании-конечные пользователи научились собирать, обрабатывать и хранить данные со смарт-устройств. Им предстоит следующий важный шаг – извлечение ценности из этих данных и применение искусственного интеллекта к ним. По мере развития и становления рынка интернета вещей IDC наблюдает растущий интерес к коммерческим платформам интернета вещей для управления и анализа данных и поддержки приложений, использующих эти данные», — сказала директор по исследованиям IDC в России Елена Семеновская.