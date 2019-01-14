Выручка Acer в декабре 2018 выросла на 4,1% год к году

Acer опубликовала информацию о консолидированной выручке за декабрь 2018 года, которая составила 21,83 млрд тайваньских долларов (около $707 млн). Это на 1,5% меньше ноябрьского результата и на 4,1% выше показателя декабря 2017 года. По предварительным подсчетам, в целом за 2018 год консолидированная выручка компании достигла 242,57 млрд тайваньских долларов ($7,86 млрд), то есть выросла на 2,2% по сравнению с 2017 годом.

На деятельность компании в декабре и на результаты года в целом повлиял дефицит поставок процессоров. При этом направления цифровых дисплеев, AOPEN, Acer Cyber Security, Weblink International и GadgeTek показали в 2018 году двухзначный рост.

Выручка от игровых линеек Acer за год выросла на 70%, в четвертом квартале — на 32% по сравнению с показателем прошлого года. В географическом распределении самая высокая динамика продаж отмечена в России и регионе Юго-Восточной Азии, где наблюдался двухзначный рост.