SAP учредила должность главного директора по партнерам

SAP SE объявила о назначении Карла Фарбаха на должность главного директора по партнерам. Ранее такой позиции в компании не было. На этой должности Карл Фарбах будет отвечать за продвижение нового уровня партнерства в SAP. В его обязанности входит разработка коммерческих партнерских моделей для активного развития партнерских инноваций, внедрение платформы и продажа облачных решений с помощью партнеров для клиентов из разных индустрий и на всех рынках.

Экосистема SAP является основным фактором роста компании и вносит значительный вклад в успех клиентов SAP. По оценкам IDC, вклад партнеров в бизнес SAP составляет около $100 млрд, а количество проектов в течение следующих пяти лет удвоится. Ожидается, что более 60% от этого объема составят облачные проекты. Чтобы помочь реализовать этот потенциал, SAP формирует новую экосистему, которая поможет усовершенствовать партнерский опыт и позволит партнерам внедрять инновации и разрабатывать свои собственные приложения на SAP Cloud Platform.

Эта новая стратегия позволит партнерам SAP заниматься не только операциями по перепродаже и внедрениями проектов, но играть более существенную роль в том, чтобы помочь клиентам стать интеллектуальным предприятием.

«SAP совместно с партнерами всегда находятся в поиске новых возможностей для ко-инноваций с клиентами. Теперь при работе с клиентами мы будем опираться не только на свои технологии, но в большей степени использовать партнерские инновационные наработки, – сказала Адэр Фокс-Мартин, член правления SAP SE. – Мы закладываем фундамент, который позволит партнерам SAP вносить больший вклад в будущее бизнеса с помощью наших технологий».

Карл Фарбах работает в SAP уже 13 лет, в последнее время занимал должность операционного директора в глобальной партнерской организации. До этого он отвечал за каналы реселлеров, приносящих добавленную стоимость для SAP.

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