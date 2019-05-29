«Корус консалтинг» представил решение по автоматизации сбора согласий на обработку персональных данных

«Корус консалтинг» представил новое решение на BPM-платформе K-point, позволяющее контролировать сбор согласий на обработку персональных данных.

Главное назначение нового решения «Корус консалтинг» «K-point | Сбор согласий на обработку персональных данных» – помогать компаниям соблюдать требования законодательства и при этом не изменять внутренние бизнес-процессы при работе с данными клиентов, поставщиков, сотрудников и любых других субъектов.

«K-point | Сбор согласий на обработку персональных данных» позволяет организовать единый реестр сведений о сборе согласий в веб-интерфейсе с разграничением прав доступа, присваивая уникальный номер отслеживания статуса по каждому из субъектов. Система фиксирует дату получения согласия для автоматического уведомления о сроке его окончания и удаляет персональные данные из базы при отсутствии подтверждения от клиента.

При необходимости отслеживания бумажного варианта согласия K-point предлагает возможность печати бланка со штрих-кодом. Для удобства работы сотрудников, находящихся на выезде, предусмотрено мобильное приложение, позволяющее оперативно оцифровать согласие.

Так как решение реализовано на базе кросс-отраслевой платформы K-point, оно может быть использовано в любой отрасли, а также интегрировано со внутренними информационными системами, в частности, c CRM-системой.

«Согласие на обработку персональных данных должно быть сформулировано полно и конкретно, не вызывать сомнений в его наличии, а также находиться в сохранности на весь период действия. Мы понимаем всю важность соблюдения законодательства о персональных данных для наших клиентов и сделали так, чтобы новое решение на K-point максимально полно закрывало все требования регулятора», – скзала Ангелина Михина, руководитель направления K-point департамента аналитических решений ГК «Корус консалтинг».

В Российской Федерации обработка и хранение персональных данных регулируется 152-ФЗ «О персональных данных». В соответствии с законодательством только сам субъект персональных данных может принять решение о предоставлении информации о себе – для этого он должен дать свое согласие. Без этого действия любое хранение и использование персональных данных является прямым нарушением закона и влечет за собой немалые штрафы.