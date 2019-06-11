Alibaba и Mail.ru назвали будущих генеральных со-директоров СП «AliExpress Россия»

Alibaba Group и Mail.ru Group объявили имена двух генеральных содиректоров, которые будут управлять совместным предприятием (СП) AliExpress Россия.

СП владеют Alibaba Group, глобальная компания в сфере цифровой коммерции, «Мегафон», национальный российский оператор цифровых возможностей, Mail.ru Group, интернет- и ИТ-компания России, и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации.

Alibaba Group номинирует Лю Вэя, главу AliExpress в России; Mail.ru Group номинирует Дмитрия Сергеева, первого заместителя генерального директора Mail.ru Group. Генеральные директора вступят в должности после получения всех необходимых согласований и завершения всех транзакций в рамках условий сделки.

Дэниэл Чжан, генеральный директор Alibaba Group, отметил: «У Лю Вэя многолетний опыт работы на руководящих должностях в сфере электронной коммерции как в России, так и в Китае. Он обладает уникальными компетенциями для позиции генерального содиректора СП AliExpress Россия. Он сыграл важнейшую роль в выводе потребительского бренда AliExpress в России на позицию лидирующей платформы электронной коммерции в стране. Глубокое знание российского рынка электронной коммерции будет ключевым фактором в выстраивании коммерческой инфраструктуры в России и СНГ».

Борис Добродеев, генеральный директор (Россия) Mail.ru Group, сказал: «Я рад объявить, что Mail.ru Group выдвинула Дмитрия Сергеева на позицию генерального директора СП AliExpress Россия. Дмитрий — прекрасный кандидат на эту роль, он обладает обширной экспертизой и глубоким знанием рынков социальных медиа и e-commerce. Он обеспечит СП AliExpress Россия место в авангарде инноваций в области цифровых технологий и электронной коммерции».

Лю Вэй, генеральный содиректор СП AliExpress Россия, сказал: «Я буду рад занять позицию генерального директора AliExpress Россия по завершению всех процедур и вместе с нашими партнерами работать над созданием беспрецедентно выгодных условий для предпринимателей, потребителей и интернет-пользователей в России и СНГ. Я также жду возможности поработать над ускорением развития цифровой экономики России и СНГ вместе с генеральным директором, номинированным Mail.ru Group».

Дмитрий Сергеев, генеральный содиректор СП AliExpress Россия, сказал: «Я буду рад возможности начать работу в новой роли в СП AliExpress Россия. Вместе с Лю Вэем и всей командой мы займемся построением ведущей компании в локальном и трансграничном сегменте рынка электронной коммерции».

Контрольным пакетом акций СП AliExpress Россия будут владеть российские стороны, а Совет директоров будет включать представителей РФПИ, Alibaba Group, Мегафона и Mail.ru Group.

5 июня было объявлено, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила создание крупнейшего совместного предприятия в области социальной коммерции в России и СНГ с целью интеграции ключевых российских потребительских интернет- и ecommerce-платформ. СП будет функционировать в полном соответствии с федеральным законодательством в области защиты персональных данных.