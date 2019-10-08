Акселерационная методология GVA поможет инновациям в Индии

GVA совместно с одним из крупнейших образовательных хабов Индии Jain University запускает программу, которая поможет им построить собственный акселератор и свою экосистему инноваций в Кремниевой Долине Индии - Бангалоре.

GVA на протяжении долгих лет разрабатывала, тестировала и совершенствовала свою акселерационную методологию в рамках проектов с государственными и корпоративными заказчиками из различных отраслей в России и зарубежом. Совместные проекты были успешно реализованы с IKEA, PEPSICO, MTS, Сибур, МЕГА, Уралхим и многими другими крупными компаниями. В текущий момент реализуется акселератор для компании Северсталь.

Большой опыт создания акселерационных программ позволяет GVA не только самим проводить программы, но и делиться наработками с зарубежными коллегами.

Спрос на поиск и скорейшее внедрение решений, которые могут предложить технологические стартапы, на мировом рынке растет, и все больше крупных зарубежных игроков осознают необходимость в проведении собственных акселерационных программ. Такие игроки не могут себе позволить потратить годы на разработку собственного подхода, им нужна готовая проверенная методология. Отвечая на запрос рынка GVA, на основе своего многолетнего опыта, разработала универсальную адаптивную методику, которой можно обучить других.

Проект GVA, в рамках которого компания передает методологию акселерации, проводится в индийской кремниевой долине Бангалоре. Программа реализуется для крупнейшего образовательного хаба Jain University.

«Совместно с одним из крупнейших образовательных хабов Индии Jain University мы запускаем программу, которая поможет им построить собственный акселератор и свою экосистему инноваций в Бангалоре. Программа привлечет местные корпорации сфер FMCG и ритейл, инвесторов и студентов университета» - сказал партнер GVA Даниил Козлов.

Особенностью методологии является поэтапная проработка всех ступеней акселератора: от конкретизации запроса для поиска стартапов и формирования системы отбора и оценки проектов, до создания условий для успешного пилотирования решения в компании или на предприятии заказчика.

«В ходе нашей программы мы преследуем две цели. С одной стороны, мы хотим помочь индийским стартапам стать более работоспособными и устойчивыми с помощью индивидуального коучинга. С другой стороны, мы хотим создать воронку для инвесторов и корпораций, которые ищут инновационные стартапы. Благодаря этой программе мы окажем значительную поддержку не только начинающим предпринимателям, но и корпоративным партнерам, инвесторам и, что еще важнее, коучам и менторам, внося свой вклад в развитие местной инновационной экосистемы. Благодаря многолетнему опыту, накопленному GVA за время реализации более 30-ти акселерационных программ в области образования, телекоммуникаций и промышленных технологий в Кремниевой долине (США) и 8 других странах, мы сможем добиться, чтобы стартапы, корпорации и инвесторы достигли ощутимых измеримых результатов и смогли запустить в Индии акселератор мирового уровня» - отметил представитель Jain University в Бангалоре.