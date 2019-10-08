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Банк «Открытие» предложил клиентам инвестировать в роботов

Бизнес Инвестиции и M&A ИТ в банках

«Росгосстрах жизнь» запустила новую стратегию «Робототехника» в продукте инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) для клиентов private-сегмента банка «Открытие». Эта стратегия дает возможность клиентам инвестировать деньги в акции 150 компаний робототехники, автоматизации и искусственного интеллекта со 100% защитой вложенного капитала. Динамика индекса, к которому привязан продукт, за последние три года составила +35,5%.

Стратегия «Робототехника» построена на динамике акций более чем 210 компаний-лидеров, которые регулярно ранжируются исходя их финансовых показателей. И этих компаний выбираются 150 наилучших. Такая ежеквартальная балансировка повышает потенциал доходности продукта.

Корзина акций в индексе разнообразна не только по секторам, но и по географии – в нее включены компании Японии, США, Тайваня и других признанных мировых лидеров высоких технологий.

«Развитие больших данных, активное стремление к оснащению автомобилей автопилотом и непрерывная автоматизация производства с целью сокращения издержек бизнеса – реальность сегодняшнего дня. Это направление должно быть интересно для инвестора, ведь компании, которые делают ставку на робототехнику и искусственный интеллект, уже несколько лет подряд демонстрируют динамику выше средней по рынку, и их потенциал только начинает раскрываться. Аналитики PricewaterhouseCoopers считают, что благодаря технологии искусственного интеллекта к 2030 г. мировая экономика может вырасти на $15,7 трлн», – сказал Владимир Тураев, руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов СК «Росгосстрах жизнь».

«Клиенты private-сегмента банка – это преимущественно опытные инвесторы с широко диверсифицированными портфелями активов, – сказала Виктория Денисова, руководитель "Открытие Private Banking". – Их не увидишь стандартными идеями, поэтому наша задача состоит в том, чтобы предложить актуальные и инновационные решения для инвестирования. Передовые технологии, в частности развитие робототехники, на сегодняшний день, по мнению аналитиков, обладают бесспорным потенциалом роста. А оболочка ИСЖ, благодаря гарантии возврата 100% вложений, делает новую стратегию интересной, как для инвесторов с агрессивным риск-профилем, так и с более консервативным».

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