ФРИИ инвестирует 10 млн рублей в маркетплейс страховых продуктов

AgentApp, запустившая платформу-агрегатор предложений страховых компаний, привлекла 10 млн рублей от Фонда развития интернет-инициатив.

Команда стартапа — выпускники 16 Акселератора ФРИИ. Ранее Фонд инвестировал в компанию 2,5 млн рублей. Привлеченные инвестиции стартап планирует направить на развитие компании и проверку бизнес-гипотез по новым продуктам. Оценка и другие условия сделки не раскрываются.

Платформа агрегирует предложения крупнейших российских страховых компаний в одном интерфейсе (на сайте и в мобильном приложении), где можно оформить договоры ОСАГО для большинства российских автомобилистов и транспортных средств. Стартап позволяет банкам, интернет-магазинам автомобильной тематики, страховым агентам продавать своей аудитории страховые полисы ОСАГО за минимальное время и зарабатывать с каждого проданного полиса. Благодаря AgentApp 200 партнеров продали страховок более чем на 100 млн рублей за последний месяц.

«Команда проекта более 8 лет занимается разработкой ИТ-решений для страховых компаний и знает всю архитектуру рынка. Много кто пробовал и пробует делать что-то похоже, но без уникальной экспертизы и знания специфики рынка запустить качественный продукт достаточно сложно. В компании есть не только техническая экспертиза, но и сильная бизнес компетенция с точным пониманием того, в каком направлении развивать компанию», — отметил Рустам Газизуллин, инвестиционный менеджер ФРИИ.

Проект запустился весной 2018 года. Сейчас стартап работает с десятком страховых компаний, среди них «Ренессанс Страхование», «Ингосстрах», «Росгосстрах», «Тинькофф Страхование» и другие. К платформе уже подключено 200 партнеров-брокеров и более 12 тыс. агентов по всей России. Более 30 онлайн-сервисов и мобильных приложений уже используют AgentApp. Например, купить страховку можно в мобильном приложении «Газпромнефть АЗС». Платформа позволяет онлайн-сервисам установить виджет либо подключиться к ней по API.

Нынешний фокус AgentApp — продажа полисов ОСАГО, объем рынка продаж которого за 2018 г. составил около 225 млрд руб. В процессе запуска — страхование путешественников, здоровья и имущества, а также мини-КАСКО.

С привлечением новых инвестиций компания продолжит расширять портфель страховых компаний и продуктов. Одна из стратегических задач компании — стать отраслевым стандартом между страховыми компаниями и рынком посредников.