«Лаборатория Касперского» выбрала стартапы для совместной работы

«Лаборатория Касперского» определила четыре стартапа, с которыми будет сотрудничать в рамках международной инициативы Kaspersky Open Innovation Program. Всего было подано 258 заявок, из них было выбрано 12 финалистов, которые представляли свои проекты жюри, состоявшему из представителей «Лаборатории Касперского», венчурного фонда Mangrove Capital Partners и исследовательской компанииInternational Data Corporation (IDC).

Выбранные стартапы занимаются вопросами информационной безопасности в одной из следующих сфер: защита автомобилей, промышленного интернета вещей (IIoT), блокчейн-операций и защита от мошенничества с персональными данными. Так, проект Naboo разрабатывает платформу для защиты криптовалютных трансакций. Стартап Enigmedia представляет устройство, обеспечивающее безопасность критической инфраструктуры с помощью сегментирования сети, умных фаерволлов и сильного шифрования. Enigmatos предлагает решение для информационной защиты автомобилей, позволяющее выявлять сетевые аномалии вне зависимости от точки входа и поверхности атаки, а Sedicii — решение для защиты от кражи персональных данных.

Работа с выбранными стартапами будет вестись по одному из двух сценариев. Первый предполагает разработку совершенно нового совместного продукта в области ИБ, который будет интересен текущим и потенциальным заказчикам компании. Второй — выпуск совместного продукта под общим брендом с последующим его продвижением через каналы «Лаборатории Касперского». Для каждого стартапа схема сотрудничества будет выбираться индивидуально.

«Наша главная награда — это возможность сотрудничать с "Лабораторией Касперского". Вместе мы сможем создать революционное решение для безопасности автомобилей. Мы гордимся тем, что был выбран именно наш проект. Участие в финале дало нам прекрасную возможность лично познакомиться с экспертами "Лаборатории Касперского" и лидерами в сфере инноваций. Мы узнали о передовых разработках в сфере кибербезопасности», — сказал Орит Фредкоф, вице-президент Enigmatos по развитию бизнеса.

«Мы вступаем в эпоху многосторонних инноваций: цифровизация охватывает мир стремительно, появляются новые платформы, а у киберзащиты, соответственно, — новые роли. Теперь мы являемся двигателем изменений и выступаем гарантом доверенных цифровых платформ, открывающих широкие возможности для компаний», — отметил Константин Рычков, руководитель программы исследований по европейскому рынку информационной безопасности, IDC.

«Сегодня мир и, как следствие, потребности заказчиков меняются очень быстро. Мы стремимся отслеживать этот процесс и быстро реагировать, предоставляя инновационные защитные решения и поддерживая молодые компании. Мы выбрали лучшие стартапы и рады начать работать с ними», — сказал Виталий Мзоков, руководитель центра инвестиций и инноваций «Лаборатории Касперского».